洗鞋洗出自己的品牌 洗鞋用品在本地还是个冷门市场，3个大男生毫不畏惧，一头栽进打造自己的品牌。

（图：星洲日报）

年轻人创业不是新鲜事，但选择较为冷门少有的领域，可要比一般人付出更大勇气。正当许多年轻人走向饮食业、网络零售业，巫镇怡、郑馨汉和方永豪选择“洗鞋”这个冷门行业。帮顾客洗鞋只是一小部份，他们更大的目标是大量推广自行研发洗鞋清洁剂，还有简单方便的洗鞋方式。

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就算洗鞋，也要洗出自己的品牌。

相信大部份人的中小学时期都有一段共同回忆，每逢周末都要清洗校鞋。白鞋特别容易沾污，在校园里又爱乱跑，一周下来白鞋变黑鞋。周末上午坐在板凳上勤刷鞋子是例行公事。如果当时就懂得用心做好每一件事的道理，说不定可以从每周一洗中发想一套“洗鞋神功”，用最简单，省力、省水、省肥皂的方式速速把鞋子洗得白白净净。

长大后，似乎把洗鞋功夫废掉。现在时下年轻人追随时尚，一人拥有一两双潮鞋并不稀奇。然而，鞋子材质不同，各种皮革布料保养方式不一。一些材质不能沾水或用太刺激的清洁剂，否则鞋子损坏走形。潮鞋也忌晒太阳，一些材质可能脱色或者轻易被晒裂。种种原因，导致穿潮鞋出门时，小心翼翼怕弄脏，而且尽量不洗鞋，以免刷坏鞋子。

咦，不洗鞋还得了？巫镇怡、郑馨汉和方永豪正看中这点，研发适合各种材质，又不必晒太阳伤鞋子的洗鞋清洁剂。

没有实体店面，约访地点就在其中一人的家。抵达现场，巫镇怡已经磨刀霍霍，摆好垫子、水盆、刷子、一双全白却沾了泥的人造皮潮鞋，以及他们研发的清洁剂。先把刷子沾湿，然后滴适量清洁剂在刷子上，轻刷鞋子至起泡，用抹布擦去泡沫，即可。

示范一双还不够，他们见我穿来一双帆布鞋，兴致勃勃想帮我洗鞋。按照同样方法，刷一刷两下子，抹掉泡沫，我的两只鞋子顿时成鲜明的前后对比。他们再拿出一双脏鞋，取其中一只刷刷刷，又一会儿刷干净，摆出前后对比。

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我感受到他们热切展现自己研发的产品，极力想证明这个洗鞋清洁剂有效。况且连着示范3次，我真的相信有效啦！



从清洁剂研发、刷毛到包装设计，巫镇怡等三人亲自包办。（图：星洲日报）

顾客的好评价，是我们的成就感

时代变迁，创业流行不需实体店，只要自行架设网站，或依附在网购平台开设网店即可。年轻一代“不务正业”，大学学什么，毕业后偏做另一行。巫镇怡、郑馨汉和方永豪就是这种年轻人。他们一方面售卖自己研发的洗鞋清洁剂，一方面提供洗鞋服务。

把洗鞋当专业，先从巫镇怡和方永豪“不想打工”开始谈起。方永豪说，以前在银行工作，销售额第一，但是做了4个月就不想继续打工。经朋友介绍，他决定投身洗衣业，和巫镇怡合作开设洗衣店。在家从来不洗衣的大男生，竟然栽进洗衣业，从居家洗衣做起。后来因成本考量，等顾客上门不如自行招揽顾客，主动找按摩院、酒店合作，转攻商业洗衣服务。

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某次翻阅报章，巫镇怡偶然读到新加坡兴起洗鞋服务，灵机一动，不如在马来西亚开拓这个新兴市场，开创自己的品牌。这时，他想起自己从小到大的兄弟玩伴郑馨汉。郑馨汉是潮鞋爱好者，一人就有27双鞋子。三人行由此展开。

巫镇怡和方永豪从事洗衣业，对洗涤剂和布料有基本认识。

然而问题是，鞋子的材质那么多，有皮革、塑料皮、尼龙、棉网、帆布、麂皮等，得找出一种适合各种材质的清洁剂配方。他们广招亲友的鞋子让他们试洗，同时不断改良清洁剂的浓度比例。

人们不爱洗鞋的原因还包括担心阳光曝晒，鞋面龟裂或褪色。基于这点，巫镇怡等3人必须研发适合室内晾干的清洁剂。

一般人平时洗鞋可能会掺用洗衣精、消毒药水和清香剂以去污除臭，鞋子可能越洗越臭。方永豪解释，这种洗涤方法等于堆叠香精味道，很容易弄巧反拙。最终他们调配出97%天然成份，可生物分解的配方。如此一来，残留在鞋面的清洁剂会自然挥发，也不留下异味。

反复试验中，有次他们把亲友的鞋子刷坏了，颜色突变，麂皮绒布表面脱落。赔偿亲友是一回事，但更重要的是找出失败的原因。原来不只是清洁剂，刷鞋子的工具也有讲究。皮革（Leather）、棉网（Cotton Mesh）、麂皮（Suede）等精细布料，需要软毛刷子清洗，否则容易刮花皮面或刷起毛球。他们最后选择订制马毛刷子。其他料子如人造皮、帆布，则可用普通的合成刷毛清洗。

清洁剂、刷子解决了，就可以开始做生意了？还不行。他们3人的目标是打造自己的品牌，从品牌定调、产品风格、服务范围、销售模式到行销策略都得仔细计划。

人们爱潮鞋，却怕弄脏不敢选购白色潮鞋，时尚还得小心翼翼。因此他们决定采用“Ruler”这个名称，定调为“统治生活方式”，轻轻松松打理自己的时尚生活。洗鞋服务在马来西亚还是新兴市场，他们和连锁服饰修改铺合作，让顾客寄放鞋子，他们领取清洗后放回铺子还给顾客。

洗鞋清洁具组透过自己的网页和网购平台贩售，全马免邮费。原先以为马来西亚没有洗鞋的文化，对洗鞋清洁剂没有需求，然而订单来自全国各地，最远来自沙巴拿笃的订单，对他们来说是一大肯定。也有顾客传来洗鞋前后对比照，增添他们的成就感。

两只鞋子摆在一起，对比清洁效果。（图：星洲日报）

郑馨汉喜欢收集鞋子，个人就有27双，也因此更明白清洁保养鞋子有多重要。（图：星洲日报）

我们要创立属于自己的品牌

选择冷门的领域来创业，需要胆识。3人说，年轻是本钱。巫镇怡、方永豪和郑馨汉还不到30岁。他们的想法很简单，跌倒了再爬起来，有的是时间重新来过，那就勇敢踏出舒适圈去闯一闯。

访谈中，他们表现非常正面积极，洗鞋清洁剂构思和研发过程中的困难，常常轻描淡写，一笑带过。“因为跌到麻木了啊！”3人不约而同回应，一派轻松，把任何挫折失败都当成缴学费买教训。举个例子，3人都没尝试过网络行销，于是找来专业公司帮忙制定企划，同时也自行摸索可行方式。结果所谓“专业”的行销公司不仅拖慢进度，销售效果也不如预期，倒是自己尝试的方式见效。“如果不尝试，我们怎么知道自己的方法可以比‘专业’的更有效？”

三人行，当然有意见不合时，解决办法是把各自的意见都执行一遍，用效果来决定。对他们而言，任何方法都值得尝试，做对了就延续，做错了就提醒自己，永远不要再犯同样的错误。

作为初创业的青年，他们表现出自信和果敢。外国早有洗鞋服务和当地品牌的清洁剂，他们不想只是轻松便利地引进别人的品牌。他们目标明确，要创立属于自己的品牌。马来西亚多雨，鞋子常常被溅上污渍。现在第一步推出洗鞋清洁剂，他们接下来计划防污喷雾，让鞋子不易沾染污渍。

重要的是，他们各种想法都在努力执行中。

Ruler洗鞋清洁剂官方网站：http://www.ruler.com.my

使用Ruler洗鞋剂的步骤：

1.刷子沾水。



2.滴适量洗鞋剂在刷子上。



3.轻刷鞋子至起泡沫。



4.用干净抹布擦拭，放在室内晾干即可。



巫镇怡：看到清洁剂在网购平台销量冠军，一些回馈好到像枪手写的，真的很有成就感。（图：星洲日报）

郑馨汉：我们要创造属于自己的品牌，是心中的这团火在推动我们前进。（图：星洲日报）