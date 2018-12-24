古都西安·千年不朽 浩浩千年，秦周隋唐；文明古都，长治久安。提及中国，不少人的记忆驻足点，不外停留在车水马龙的一线城市，如北京、上海、广州和深圳，但历代十三朝古都西安，古称“长安”，却是绝对不容忽视，其发展脚步显得缓慢许多，但这并不意味着落后，而是中国政府力保其文明古都地位的缘故。

秦始皇兵马俑博物馆一号秦俑坑，现场人山人海。

长安是中国历史上建都朝代最多、时间最长、影响力最大的国都，如同一座以中华为核心的天然历史博物馆。历经西周、秦、西汉、新、东汉、西晋、前赵、前秦、后秦、西魏、北周、隋和唐等13个王朝，从丰镐到长安城，它是第一座正式起名为“京”的都城，也是中国第一座真正意义上的城市。

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“长城万里今犹在，不见当年秦始皇”，举世闻名的秦始皇陵墓和兵马俑，就在西安市临潼区东5公里的西阳村，开创中国世界遗产奇迹。“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒”，长安见证了唐朝的太平盛世，书写大唐荣耀的华丽篇章，为后世所津津乐道。

2008年，西安被定位为国家重要的科研、教育和工业基地，不但与北京、南京、洛阳、开封及杭州位列中国古代6大古都，更被联合国教科文组织认证为世界历史名城，与希腊雅典、意大利罗马和埃及开罗并称世界四大文明古都。

古时长安，今时西安。堆砌这座城镇的绝非钢骨水泥，而是千古不朽的中华文明。

陕西历史博物馆

既是千年文明古都，来到西安就必定要去陕西历史博物馆，重温泱泱华夏发展历史。

陕西历史博物馆于1991年6月建成开放，如今藏有约171万件文物，馆内基本陈列为“陕西古代文明”，其中三千余件精品展示了三秦大地史前文化以来政经文教的演变，并重点突出周、秦、汉、唐时期的物质文明。另外，该馆所设的专题展览“何家村窖藏出土文物展”和“唐代壁画珍品馆”，与“陕西古代文明”共获“全国博物馆十大陈列展览精品奖”，蜚声国际。

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游客可到陕西历史博物馆了解5000年华夏文明。

西安碑林博物馆以收藏、陈列和研究历代碑刻、墓志及石刻为主，参观者除了能鉴赏石碑，更能到此挥毫一番。

陕西历史博物馆内的古代马车展览。

兵马俑

贵为世界文化遗产、世界八大奇迹之一、国家5A级旅游景区和全国重点文物保护单位，秦始皇帝陵博物院每天迎来无数参观者，以求一睹千古一帝的陵寝和弥留的从葬坑。陵园面积218万平方米，以秦始皇兵马俑为基础，亦是中国最大的古代军事博物馆。

该馆共有一、二、三号3个兵马俑坑，一号坑以战车和步兵构成的主力军阵，总面积1万4260平方米，约有6000个真人大小的陶俑。二号坑由4个单元组成，4个方阵由战车、骑兵和弩兵混合编组，是秦俑坑中的精华；面积524平方米的三号坑则是军阵的指挥系统。

坑内栩栩如生的兵马俑。

秦始皇帝陵共有3个兵马俑坑博物馆，每天吸引无数国内外游客前往参观。

上华山论剑

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“论武功，俗世中不知边个高？”对金庸迷来说，“华山论剑”绝不陌生。而华山是中国五大神圣的道教山脉之一，位于西安以东120公里，被称为“天下最陡峭的山峰”。

据闻，这名武侠大师在撰写小说时曾发生一件趣事，他误信一名“大师”的话，错把北峰（云台峰）当成华山之巅，安排众位高手在海拔仅有1614.7米的北峰武斗，而非海拔2154.9米的最高峰“南峰”（落雁峰）。

彼时中国时局动荡，人们无法在封闭的社会中获取资讯，以致金庸后来亲上华山时，才惊觉自己弄错了。但北峰华山论剑之说已根深蒂固，金庸唯有将错就错，把“华山论剑”的题字石碑安放在华山北峰。“山不在高，有仙则灵”，北峰因而成为华山五峰（其余3个为东峰朝阳峰、西峰莲花峰和中峰玉女峰）之中名气最为响亮的景点。

大自然爱好者可选择徒步旅行，欣赏山峦叠嶂的壮丽景色，而武侠爱好者亦可前往华山“朝圣”，以剑论英雄。

华山论剑碑是每个武侠爱好者“打卡”的地方。

华山瀑布倾泻而下，蔚为壮观。

华山风景优美，是大自然爱好者徒步旅行的好去处。

在华清宫开演的大型实景历史舞剧《长恨歌》不但场景宏大，演员表演优美，故事更引人入胜，让观众惊叹连连。

欣赏农民画

若在城市热闹地区走累了，不妨到陕西省西安市户县余下镇南索村，品鉴农民的绘画作品，感受乡下邻里的热情。带领外人参观村子的是农民画家张青义，其作品先后多次获得国内外大奖，是当地不折不扣的代表人物。

前往当地旅游，除了可以沿路欣赏户县村庄风景和农民表演，亦可造访张青义住家，亲身体验作画的乐趣，听他诉说自己追梦的故事。

中国一级农民画家张青义获奖无数，是当地村民的骄傲。

游客可到余下镇南索村体验农民生活。

永宁门是西安城墙的南门，还有长乐门（东门）、安远门（北门）及安定门（西门）。

回民街，美食文化应有尽有

对穆斯林旅客而言，西安回民街是个不错的选择，除有古代建造的大清真寺，也提供各种中国清真菜式，所有小贩摊位均由当地华人穆斯林（回族）经营。

回民街颇具西安风情，由北广济街、北院门、西羊市、大皮院、化觉巷、洒金桥等数条街道组成。走在街区，随处可见融合中国传统和穆斯林建筑风格的据点，民族服饰、工艺品、餐饮店、回民小吃店，应有尽有。

在北院门清真小吃街上，有一座占地4.2亩、总居住面积2517平方米、拥有86间房屋的高家大院，主人为清朝官府世家高岳崧，是西安市保存最完整的清代民居院落之一，距今有四百多年历史，现有西安中国画院等4家单位在院内办公。旅客可到这里驻足，欣赏明清建筑艺术、古家具、传统民居楹联、砖雕艺术、茶艺、民间剪纸、皮影戏、名人字画、中国画精品、老照片、瓷器及华阴老腔等，恍如置身在舞文弄墨、佶屈聱牙的时代，一切显得不落俗套。

走到化觉巷30号，入眼所见是一座魁伟的大清真寺，1985年列入联合国教科文组织伊斯兰遗产名录，是中国最大且最重要的伊斯兰教礼拜场所，在这里可以看到来自世界各地的穆斯林前来参观这糅合中国回族风采的清真寺，转身一瞥，马来西亚同胞兴许就在不远处。

西安化觉巷大清真寺的宣礼楼名为省心楼。