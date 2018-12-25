【有情有味】陈静宜·过得了自己那关的鱼头米 到了辉记鱼头米，摊子上夹着不同夹子与配料的碗一个挨着一个，像是人人带好了浴巾、沐浴露，排队准备冲凉，有种开心的感觉。

辉记奶汤鱼头米。

到了辉记鱼头米，摊子上夹着不同夹子与配料的碗一个挨着一个，像是人人带好了浴巾、沐浴露，排队准备冲凉，有种开心的感觉。

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才坐下来，当地朋友便对我说，之前带过几位港台名人来，一早大家未开嗓，全唏哩呼噜闷着头吃，碗一放下，竟然连汤都喝光。这样的开场白，似乎暗示着他带我到此的原因了。当鱼头米送上桌时，我一边吃心底还一边在想着：“有没有这么夸张？”的同时，一惊，竟然我也连汤喝光。

鱼头米粉被简化了“粉”字，而多称为“鱼头米”。辉记创办人李智辉靠一碗鱼头米养大12个孩子，现在传至第二代之手，儿女各自成家立业，辉记这字号也跟着开枝散叶，在怡保就有不少家辉记，但各有各的做法。位于怡保花园体育馆旁的辉记，是排行老八李彩梅的店，她8岁帮着父亲洗碗、12岁能炒上两锅面，如今年过半百，与夫婿罗志祥经营辉记，也同样靠一碗鱼头米养大了下一代。

李彩梅熬了七八小时的猪骨汤，到了档口，再依个人需求煮出一碗一碗特制的汤头，像是酸菜清汤、东炎汤、奶汤、酸辣汤等，我偏好酒煮清汤鱼头米跟奶汤鱼头米。

每天清早现炸不裹粉的鱼头、鱼身使其定型，上桌前经第二次油炸，逼出石斑鱼自身的鱼香，为求新鲜，卖完为止，不留存货，隔日又是全新上市。酒煮清汤鱼头米的鱼头就不炸第二次了，把鱼头浸润在米酒里，接着入锅翻炒，让鱼头着火，挥发残余酒精，保留酒的余香搭配利落开胃的姜丝，让味蕾与身体整个苏醒。

辉记猪杂粉，有新鲜的炸猪肠。

辉记石斑鱼肉粉。

炸猪头饺是以猪肉跟鱼肉制成，可单吃也可放入汤里吃。

坚持手工挤桔汁

至于奶汤鱼头米，推估奶汤是近年发展出来的一款新汤底，不仅颜色乳白，也真的加了奶。奶汤常见于江浙菜，传统称为浓汤，一位江浙菜老师傅告诉我，正统做法是用大量鸡脖子与少量猪大骨，水面需盖过食材，中火熬至熟烂，最后再以大火滚至乳白色，全程最少要5小时。大概是有店家希望能熬出类似的浓汤，但不想耗费太多时间跟燃料，便把淡奶加进汤里，使其有白浓的视觉效果，没想到后来蔚为流行，现在各地的鱼头米店几乎都提供加了淡奶的奶汤。

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李彩梅也说，直到20年前才有客人拿着淡奶，指定要她加到汤里煮，这才开启了自家奶汤的选项。她所熬煮的奶汤是加入适量的自制酸菜、番茄与桔子，为了不使桔皮苦味渗入汤里，李彩梅坚持以手一颗一颗挤汁，家人忍不住嫌她费事，她说：“没办法，就是过不了自己心头那一关。”这有尾韵的酸、有带甜味的酸、有清香的酸，组合而成不同层次的酸度，适时化解了汤头的腻感，咸鲜香酸俱全，平衡度掌握得非常精准，难怪让人会不自觉地喝光它。

从这汤里不仅尝到美味，还尝到了一个人对自我的坚持，也让我提醒自己，要时时警惕有没有把持好心头的那一关。

辉记偶尔会有石斑鱼卵，爱吃的人手脚可要快。

摊子上夹着不同夹子与配料的碗一个挨着一个，像是排队准备冲凉。