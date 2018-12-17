私房菜·发扬妈妈的好手艺 传承妈妈的潮州家乡菜手艺，从潮州卤味开始立足，之后开设私房菜餐馆，汇集中港及马来西亚的粤菜口味，她就是大家都称Auntie Sim的吴丽君。

（图：星洲日报）

吴丽君有一位厨艺很好的妈妈，从小就吃妈妈的潮州菜长大，第一位厨艺师父也是妈妈。妈妈离世后，家人都会经常叫她下厨煮妈妈的拿手好菜，于是她就开了一间卖潮州食物为主的咖啡餐厅。

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渐渐地，她把生意转型到私房菜，而且更请到一位香港粤菜师父来坐镇，教会她很多中港粤菜，让Auntie Sim私房菜逐渐打响名堂，一些已经移民到外国的老顾客，新年回来时都会特地订上几桌，品尝吴丽君的好味道。

汤食：高山野菌虫草花干贝螺头汤

名堂已经不小，上桌时就闻到浓浓的香味。用的是高山野菌有机松茸菇、虫草花、干贝、螺头加鸡肉和猪展，熬足3个小时，是一道港式炖汤，不但汤甜，连汤料也不可错过，好汤一盅。（120令吉，须预订）

前菜：法式焗鸭胸拌沙律

中西合并的菜式。用香港进口烟熏鸭煎封，然后涂上芥末、蒜米炸香，配上特制沙律。虽是鸭胸肉，经过处理后肉质不柴之余更爽口，蛮特别的一道前菜。（14令吉一人份）

为了寻找好的食材，吴丽君每年都会亲自飞到香港或中国选购食材，尤其是年菜必点的腊味饭，更一定要选用香港的腊味，还有很多海味、海鲜等，都是从香港进口。

虽然如此，但她说：“这里是丰俭由人，两个人几十块钱也可以吃到很满足。当然要贵的话，一桌约2000令吉的鲟龙鱼宴也有。”

这里的招牌菜很多，吴丽君一口气准备了7道菜式，从前菜到甜品，真不负私房菜的名堂，都不是餐馆一般的菜式，创意加传统，有平民菜，也有名贵菜，最后一道的甜品原只椰皇冰镇牛油果，更是令人惊艳，作为这一餐的完美收场。

椒盐三拼

不是传统的海鲜三拼，而是白玉菇、茄子和苏东，简单但考厨师的“炸功”，火候刚好不油腻，下饭或送酒点心都行。（23令吉）

酥炸大墨斗

不是经常有的菜式，要视乎大墨斗当季与否，所以最好预订。每只大墨斗约1公斤，切小块后酥炸，肉厚弹牙，配上吴丽君秘制的辣椒酱，是最佳拍档。（45令吉，每100克9令吉）

潮州传统虾枣｜潮州菜起家的当然少不了这道潮州菜式，就是潮州人在大时大节都会做的虾枣。吴丽君家婆的拿手菜，后来她加以改良，虾米换蓝尾虾肉，加入马蹄、猪肉，真材实料，非常弹牙爽口。这道菜若没有蓝尾虾就做不了，所以也是碰运气才有机会吃到。（一粒3令吉50仙）

原只椰皇冰镇牛油果

直接把牛油果打碎，放入椰子内，调味后冰冻就可吃，一个人一只也不会嫌多。（15令吉，须预订）

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浓汤烩七星斑

用10公斤老母鸡及6公斤鸡爪熬煮半天而成的浓缩浓汤，不加水，然后直接用汤灼熟新鲜的七星斑，鲜上加鲜。当然也可以选用其他鱼类，一样不损鲜美。（价格视鱼类而定，须预订）

浓汤烩七星斑

用10公斤老母鸡及6公斤鸡爪熬煮半天而成的浓缩浓汤，不加水，然后直接用汤灼熟新鲜的七星斑，鲜上加鲜。当然也可以选用其他鱼类，一样不损鲜美。（价格视鱼类而定，须预订）

Auntie Sim私房菜｜24G,Jalan SS21/58, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor. Tel:03-7731 0926