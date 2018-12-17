私房菜·发扬妈妈的好手艺
2018-12-17 20:09
私房菜·发扬妈妈的好手艺
传承妈妈的潮州家乡菜手艺，从潮州卤味开始立足，之后开设私房菜餐馆，汇集中港及马来西亚的粤菜口味，她就是大家都称Auntie Sim的吴丽君。
吴丽君有一位厨艺很好的妈妈，从小就吃妈妈的潮州菜长大，第一位厨艺师父也是妈妈。妈妈离世后，家人都会经常叫她下厨煮妈妈的拿手好菜，于是她就开了一间卖潮州食物为主的咖啡餐厅。
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渐渐地，她把生意转型到私房菜，而且更请到一位香港粤菜师父来坐镇，教会她很多中港粤菜，让Auntie Sim私房菜逐渐打响名堂，一些已经移民到外国的老顾客，新年回来时都会特地订上几桌，品尝吴丽君的好味道。
为了寻找好的食材，吴丽君每年都会亲自飞到香港或中国选购食材，尤其是年菜必点的腊味饭，更一定要选用香港的腊味，还有很多海味、海鲜等，都是从香港进口。
虽然如此，但她说：“这里是丰俭由人，两个人几十块钱也可以吃到很满足。当然要贵的话，一桌约2000令吉的鲟龙鱼宴也有。”
这里的招牌菜很多，吴丽君一口气准备了7道菜式，从前菜到甜品，真不负私房菜的名堂，都不是餐馆一般的菜式，创意加传统，有平民菜，也有名贵菜，最后一道的甜品原只椰皇冰镇牛油果，更是令人惊艳，作为这一餐的完美收场。
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Auntie Sim私房菜｜24G,Jalan SS21/58, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor. Tel:03-7731 0926
文章来源：星洲日报·文艺春秋·报道：张露华·摄影：黄玲玲·2018.11.25
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