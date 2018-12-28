7年踩遍66国逾6万公里路 ‧ 韩女单骑游世界 她的青春横越了大漠、山川、平原，却看不出风霜或烈日在她脸庞略过的痕迹，她一个女子不畏眼前挑战，踩了超过6万公里路，这一切源起于25岁那年堆积起的坚强和追梦的决心，让她成功在这7年以来，一个女子踩遍美洲、非洲、欧洲、亚洲66个国家，未来2年再踩上澳洲，就是她倒数回家的路。

一个女子攀山越岭，一路跋涉，郑孝珍圆了看世界的梦想。

她的青春横越了大漠、山川、平原，却看不出风霜或烈日在她脸庞略过的痕迹，她一个女子不畏眼前挑战，踩了超过6万公里路，这一切源起于25岁那年堆积起的坚强和追梦的决心，让她成功在这7年以来，一个女子踩遍美洲、非洲、欧洲、亚洲66个国家，未来2年再踩上澳洲，就是她倒数回家的路。

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来自韩国的郑孝珍，怀着一颗环游世界的梦，在2011年9月25岁时，勇敢的骑着脚车出发，在美国三藩市踩出了第一步。

她选择骑行，是因为觉得走路太慢、驾车太快，脚车的速度刚刚好。但事实上，在这之前，她家里并没有脚车。当决定实现梦想时，她每天努力工作储钱，数月后，花了一点钱跟当地一名青年买了一辆黑色的二手脚车，自己再改装换成黄色，准备了简单的行囊和维修零件就出发了。

郑孝珍在我国大道踩踏时，因大道危险车辆风驰电掣，因此另辟溪径走山路，却也令她感受了闹市里的山林之美。（图：星洲日报）



出 发 次 日 遇 挫 痛 哭

然后，一切没有那么顺利，出发后的第二天夜里，自己因不堪路上挫折太多，行囊里的水在踩了10公里就喝完了，加上迷路、差点被车撞、被警察截停指示她踏离高速大道等的不如意，令她在帐篷里痛哭一场。流过泪后她不死心，告诉自己：不如先试一个月再看吧！

在试踏的一个月，她一天踏得比一天好，信念和信心增加了，甚至路上有人提醒她关于墨西哥的可怕故事，她却没有放弃坚持入境墨西哥，让她见识了墨西哥的不一样。

渡过了心理的关口，她用1年又4个月的时间去阅读美国和拉丁美洲的风土人情。这时，她开始思考：要回家，还是要去非洲？

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当 每 日 落 脚 处 就 是 家

已经不再害怕失败的她，当然是没有再回头，又往非洲踩去。一个人从南至北，踩过了非洲的土地。她的行程并未结束，她又进入了欧洲，在大雪中踩了几个月，最大的目标是踩去芬兰去看北极光，终于拨过风雪，她抵达了目标。

接下来，她骑入亚洲。在路上多年的历程，已让她觉悟当日的落脚处就是家，当时遇见的旅人喝过咖啡的朋友就是知己。她已理解，身处所在地，即是当时最重要的地方。

她跋涉山川，爬上高峰，每骑1千公里，拍照做纪录，骑至中国时，已累积了超过6万公里路。

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下雨天，也要继续往前踩。



写 部 落 翻 译 赚 旅 费

这些年，她写部落、建立脸书专页、帮朋友翻译赚取旅费。脚车坏了，自己修理，没法修就送到店里修、路上不够水喝，她截停车子讨水、生病了也要踩、下雨了也继续踩，她的方向，只有往前，没有后退。

郑孝珍一路南下，进入马来西亚，从北马来到了马六甲，并在马六甲的朋友张凯琇的安排下，在玛琳再也Terminal Bike咖啡馆与骑行爱好者分享经验。

体 验 真 正 风 土 人 情

郑孝珍说，百闻不如一见，她在骑行中发现，人们存于脑海的刻板印象，事实上并非一定如此，进一步探索，就知道不一样。

例如，一般人对吉普赛人存有不好印象，但她在罗马尼亚就遇到了热情招呼她的吉普赛人，令她的旅途备感温暖、墨西哥也不是人们口中说的可怕、人们对中东畏惧，但在夏天，发现当地的路上有很多爱好骑行的旅人。

郑孝珍说，她踩入贫穷落后的国土，在缺水电的地方，却惊讶于原来虽落后，每户人有一手机竟是多么普遍的事。

在途中扎营过夜时，落后地方的居民担心她露宿在外，一群人热情的要把她的帐篷搬入屋内放。

各 国 人 对 事 物 想 法 不 同

当她忧愁脚车无法过河时，热心的船夫帮她渡过，几乎令她感动落泪。

在欧洲，寒风飒飒的夜里，警察叔叔不忍她受涷，让她到警局里过夜。

她说，只有亲自到过，才能有真正的体会。

她说，不同国家的人，对事物皆有不同的想法。例如在秘鲁，当地的小孩会问她说：“您有多少只动物？”或者“您是卖什么的？”。

当然，途中也有不如意之事，例如被撞了逃、被农夫用巴泠刀从后追、被非礼等。

骑 行 欧 洲 最 顺 畅

经过世界各洲，她说，骑行最顺畅的是欧洲，非常适合成为骑行起步之地，开销也并非想像中高，当地人一般都友善有礼。

她说，中东则是一个充满挑战的地区，值得一到，而中国，是一个文化丰富的国家，风土人情，令她大开眼界。

旅途最难就是说再见

在路上发生过大小意外，包括5次被车撞，看尽一路风光和人情，令郑孝珍感到最难的，却是说再见。

她说最后一次哭是在前几天于吉隆坡，因为舍不得和朋友道别。

然而，她很清楚一声再见后，就必需放下往向走。虽说可能有再次到回来的机缘，但路上遇到的朋友，在那一次，或许就是最后一次了。

炎热的天气，郑孝珍停在路边喝椰水。

本地人的热情和美食，令郑孝珍最感动。

最 喜 欢 大 马 人 与 食 物

走过不同的地区，她深切感受到马来西亚人的热情，在她所到之处，朋友热情款待她、陪伴她、去吃美食、去走走、听她分享故事。

郑孝珍说，她喜欢旅途上的食物，不同国家的食物里，蕴藏着在地的文化，吃在口中，才知个中滋味。

“我最喜欢的是马来西亚的人与食物！”

料 2 年 后 回 韩 国

“老实说，我踩到东南亚时，已感到厌倦，问题在于我，我受不了这里又热又潮湿的气候，因此很少扎营，大多数是住在廉价旅店里，因此很少接触当地人和文化，但是在马来西亚，很多人邀请我及欢迎我，这让我爱上了这里，我会再来！”。

郑孝珍离开马六甲后，会一直南下进入新加坡，然后到印尼、纽西兰、澳洲，最后再前往中国或日本，预计2年后回到韩国的家。

郑孝珍在旅途中，走入了沙漠一窥沙地的神秘。