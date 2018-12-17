结合科技·花现绿色台中 近年来，温室效应造成地球暖化问题日趋严重，气候异常与变迁带来的生态浩劫，正严酷地考验着人类，一些组织开始发起醒觉活动，希望能唤醒人类正视生态保育的问题。

音乐花钟不时传出优美音乐，让花舞馆场内灯光气氛随着音乐钟的搭配变化，营造浪漫氛围。

近年来，温室效应造成地球暖化问题日趋严重，气候异常与变迁带来的生态浩劫，正严酷地考验着人类，一些组织开始发起醒觉活动，希望能唤醒人类正视生态保育的问题。

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2018台中世界花卉博览会主题“花现GNP—Rediscover Green,Nature,andPeople”，所要宣导的理念，即绿色共享、自然共生、人文共好的“三生”精神，以象征生产、生态与生活和谐发展的重要。

花博主展场“后里马场森林园区”，以共生为核心价值，原本计划只在此地规划一个完整展区，但2014年在园区发现珍贵保育动物“石虎”后，为了保留森林原相，林佳龙市长决定将后里马场展区的面积缩小，并另觅外埔、丰原两个园区作为展区，盼对发展生态保育做出贡献。

花卉博览会的3个展区，即外埔园区、后里马场森林园区、丰原葫芦墩公园，正是GNP的具体呈现，以“不破坏、只优化”为设计理念，让生产、生态及人类生活之间能够取得平衡，缔造良性的循环关系。

民众只需触控画面进行多媒体互动，回答对自我的提问，即可对应出一种专属自己的兰花。

兰花影像作品搭配灯光展出，呈现兰花最动人的舞姿。（图：星洲日报）

花舞馆营造花卉最动人舞姿

后里马场园区的花舞馆分成兰花厅与竞赛厅，建筑是由一大圆一小圆构成，形成一个8字回圈，代表着生命与自然之间循环不息。兰花厅是温室型建筑的展览馆，现场约有数万株各式珍贵独特的兰花供展示，呈现出兰花生态、生活应用及科技智慧的成果。

科技让生活变美好，也让互动变得更精彩，设置在兰花厅内的“兰海盛宴”，用了无数兰花气根从天而降，每个须根对应象征资料库的投影涟漪，在星光中漂浮着。民众只需回答对自我的提问，即可对应出一种专属的兰花。此设计理念源自于兰花随基因的不同交互排列成了独特的品种，就如同每个人亦由各种人格构成，当科技与人文结合在一起，每个人皆是一组独特的兰花DNA。

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竞赛厅邀请国内外花艺大师展示花艺巨作，馆中央从天而降的花之信约——花钟，不时传出优美的音乐，让花舞馆场内灯光气氛随着音乐钟的搭配变化，晚间灯光还会变暗，营造浪漫氛围。由花和叶创作而成的星球绕行，营造充满动感的画面，表现出花艺构思的多种可能。

音乐花钟的设计理念，以谐调的色彩营造飘浮的视角效果，并用花和叶打造星球绕行的氛围，呈现动感的画面。（图：星洲日报）

“兰海盛宴”用了无数兰花气根从天而降，每个须根对应象征资料库的投影涟漪，在星光中漂浮着。（图：星洲日报）

后里马场／邂逅人马情缘

花博后里马场园区拥百年历史，借由举办花博的契机整修百年马厩，本着存旧立新的精神，保留森林原相。花博后里马场结合国际竞赛、台湾兰花、马术竞技文化的展演，如同一座花马乐园主题园区，有提供马术竞赛、马术花式特技表演、骏马游行、亲子骑乘、马匹喂食等活动，并设有马场文物展，展出主题多样化，颠覆一成不变的展览形式，也带出更多人与马互动的讯息。

第一马厩及第二马厩创建于1938年，是后里马场开始养马的地方，在花博期间开放亲子马术园地，让有兴趣与马儿建立互动的人来参观体验。马术障碍赛多年来盛行于香港、日本和欧美国家，但为了迎接花博的到来，台中市政府特在后里马场打造全台唯一，符合国际赛标准的马术竞技场，场地可容纳约1000个座位。全天候分时段安排马术特技表演，骑马师盛装上阵大耍特技，精彩绝伦的演出，让每个观赏的人都看得陶醉不已。

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前往马术竞技场的沿途，会经过阿拉伯皇家宝马造型绿雕地景，这是园区里其中一大亮点，相传在1957年约旦国王胡笙抵达台湾拜访后，在1973年赠送了6匹阿拉伯马予台湾政府，尔后在台湾繁殖出许多阿拉伯马，相信就是这6匹来自约旦国王的礼物。据说，台湾有多部著名的电影如《西施》、《还我江山》、《田单复国》，都在这里取景和借用马匹拍摄，后里马场名噪一时。

花博后里马场园区拥百年历史，藉由举办花博契机整修百年马厩，本着存旧立新的精神，保留森林原相。（图：星洲日报）

马匹牵骑区备有大马10匹、小马6匹，提供付费马匹牵骑体验。（图：星洲日报）

台南／休闲农场百花齐放

位于台南市大内区境内的走马濑农场，占地面积高达120公顷，农场四边山岭环抱，拥有丰富的生态旅游资源，故获观光局核发合法标章的风景游乐区。其中占地40公顷的纽西兰风情草原宛如户外的自然教室，可近距离了解台湾原生种动物生态，游乐设施多元化适合三代同游，拥有射箭场、高尔夫球练习场、山训场、脚踏车跑道等。乡村剧场外国秀的表演，让你欣赏到异国风情的圆形广场飙马特技秀；科游馆借由丰富影像结合模拟情境，让观众体验感受空中飞行的经验。

位于台南市大内区境内的走马濑农场，占地面积高达120公顷，农场四边山岭环抱，拥有丰富的生态旅游资源。（图：星洲日报）

走马濑农场打造巨型牧马，远看像是一匹彩虹战马，站在大草原上非常吸睛。（图：星洲日报）

屏东／迎王祭典展信仰诚挚

位于屏东县的东隆宫拥三百多年历史，是台湾十大著名王爷庙之一，以东港兴隆之意为名，主祀温府千岁，俗称王爷。由于镇民相信代天巡狩千岁爷神威广泽乡里，信众络绎捐款修葺建庙。

每三年一科举办东港迎王平安祭典，以祈求王爷莅临东港赐福佑民。

东港人出钱出力共同为千岁爷尽一分绵力，衍生出东港人独特的情谊交流，东港的庙宇与在地传统阵头，也借由绕境拜庙促进彼此间的情谊。信仰王爷的祭祀科仪世代传承，将礼仪融于其中教化人心，是东港人对信仰最诚挚的表现，其祭祀上采用大汉乐团神乐，以及结合彩绘的造船工艺，更是对传统文化艺术的重视与保存。

除了沿途接受镇民添载，家家户户也会进行犒军与替身祭改。当王船绕行至门前时，镇民会使用纸作替身进行祭改，依年龄岁数在身体前后上下摆动年龄次数，然后将纸作替身送至代天府，与王船一起焚烧，象征送走霉气消灾解厄。（图：星洲日报）

在迎王祭典中绕行东港各个聚落，沿途接受镇民给予佳肴献品，衍生出东港人独特的情谊交流。（图：星洲日报）

做好的王船放置在王船厂内，以在祭典最后一天焚烧。据说是由八九十个师傅参与打造，需耗时半年制作。（图：星洲日报）

夜晚的东隆宫，在灯火照耀下显得更加金碧辉煌，美醉。（图：星洲日报）

彰化／游鹿港古城看文化

在台湾，素有“一府（台南）、二鹿（鹿港）、三艋钾（台北万华）之说”，鹿港是台湾中部一个文风鼎盛的古镇，保存了相当丰富的文化资产，其中以创建于明末清初的鹿港龙山寺最为著名，它被列为国家第一级古迹。鹿港龙山寺戏台上方的藻井结构，为台湾保存年代最早的艺术作品，具有保持室温及避免灰尘下落的功能，在演戏进行时产生共鸣效果，八卦还有驱邪保平安的用意。

“建筑是时代的镜子，而文物则是文化的影子”。声望显赫辜氏家族为了传统文化不失传，在1973年捐出旧居并成立鹿港民俗文物馆，还把家中的器皿、家具、文物收藏品等全部捐出，此举也获得地方热心人士响应捐赠，馆内总计收藏品约有六千余件，数量颇为可观。馆内展示品以民俗器物为主，涵盖衣、食、住、行、音乐、宗教礼俗等，丰富的珍藏犹如风雅古趣尽在眼前，一一地展现古人的生活智慧与巧思。

鹿港以古迹保存最完善之地享负盛名，这片土地也孕育不少知名的书法家与画家，来到鹿港一定要到桂花巷艺术村逛一逛，感染人文艺术的气息。它的前身是公所员工、学校教职员旧宿舍，经过修葺但保留日式宿舍的建筑风格，并打造成了一个艺文创作的空间，传承鹿港镇的传统技艺。

位于瑶林街12号三槐堂前的“半边井”，是富贵人家院内的水井，半边开在围墙外，可让左邻右舍自由提水。（图：星洲日报）

鹿港老街窄小狭长，是全台湾保存最好的清代闽南式建筑风格“古市街”。（图：星洲日报）

鹿港民俗文物馆是明治时期的建筑，洋楼宏伟瑰丽，意境优雅。（图：星洲日报）

桂花巷艺术村原为鹿港镇公所员工、教职员旧宿舍，现已重修成艺术家工作坊。（图：星洲日报）

鹿港天后宫创建于明末清初，宫内石雕木雕，雕工技艺精湛，被喻为台湾最精致的作品之一。（图：星洲日报）

花博随记：珍惜地球资源，与自然共生

台中花博所倡导的理念“城在绿中，绿在城中”，也唤醒我们去关注过度开发的问题，以环境为代价的经济成长模式已不复在，未来的社会发展，应该迈向以绿色生产、绿色经济为主，始终贯彻自然共生的精神。在我们追求高科技与智慧的同时，应善用绿能科技与减少能源消耗，让社会繁荣与生态环保可以共存永续发展。这场以花为主题的博览会，向世人展现了大自然的智慧，大地给了我们繁花盛开的祝福，但愿我们能珍惜这一切。