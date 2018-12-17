食材鲜椰浆多辣度低．泉记咖哩鱼头健康好滋味 咖哩鱼头一直是老饕桌上的必备佳肴，也是颇具本地风味道地美食，举凡拥有咖哩鱼头菜品的店家，无一不着重在咖哩香料的配方、比例等，务求熬制出香浓入味的咖哩汤汁，拌食白饭即可好好享受一番。

全家同心合力经营泉记，只为食客能享有称心的一餐；左起为洪雅彬、陈靖团及儿子陈得人。（图：星洲日报）

咖哩鱼头一直是老饕桌上的必备佳肴，也是颇具本地风味道地美食，举凡拥有咖哩鱼头菜品的店家，无一不着重在咖哩香料的配方、比例等，务求熬制出香浓入味的咖哩汤汁，拌食白饭即可好好享受一番。

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居銮泉记的咖哩鱼头闻起来香气浓郁，吃起来的口感却不特别重，主要店家更为注重精选鱼头食材的新鲜度，将鱼肉的鲜甜融入咖哩中，确保能将鲜嫩肉质的口感发挥得淋漓尽致。

“很多人会觉得我们的咖哩口味很淡，因为我们用的椰浆比例比较多，辣度较低，年长者和小孩都可以接受，而且椰浆可以让鱼肉吃起来更滑顺。若偏重咖哩味的话，就可惜了那么新鲜的鱼头了。”

招牌白斩鸡也是泉记必点佳肴，采用菜园鸡搭配秘制酱料，让人吃了还想再吃。（图：星洲日报）

咖哩鱼头汤汁下饭，鱼肉滑嫩，分量颇大，适合阖家聚餐。（图：星洲日报）

家常炒菜加入豆皮，口感不再单一。（图：星洲日报）

招牌传统春卷采用富古早味的猪油网，制作难度高，酥脆爽口。（图：星洲日报）

筛选肥瘦适中的五花肉熟煮的芋头扣肉，相得益彰。（图：星洲日报）

软丝肉厚，Q弹有嚼劲，拌炒参峇风味更佳。（图：星洲日报）

黄酒醉虾汤汁鲜味十足，佐上增添香气的黄酒，令人回味。（图：星洲日报）



洪雅彬：采购鱼货不假手他人

店长洪雅彬（40岁）表示，泉记所选用鱼货采购从不假手他人，全由丈夫陈靖团（49岁）一手包办，因丈夫继承祖业，在居銮公市从事逾20年的海产批发，对于选购鱼货海鲜的经验十足，也拥有充足的货源。

她向星洲日报《大柔佛》社区报介绍店内菜单，当中除了招牌菜咖哩鱼头之外，也有多种鱼料理煮法，如亚参鱼、清蒸、潮州蒸、港蒸、菜脯蒸、红烧及金银蒜蒸。

她提到，偶尔有机会采购到一些较为特别的鱼类，如龙趸、忘不了及英哥鱼等，就配合鱼肉的特质制作合适的料理，限量贩售。

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“我们有一些海鲜类的菜色也大获食客佳评，主要是因为选用优质的食材，令菜肴无需添加过多调味，就能拥有好滋味，而且更健康。”

泉记采用软丝烹煮的参峇苏东，丰厚有嚼劲；黄酒醉虾肉质肥美，越是简易的烹调方法，越能带出食材本质的原味。

招牌传统春卷古早味浓

除了新鲜海产外，泉记也另主打平价家常菜结合新颖元素，力求精致，菜色以一般家常菜为主，坚持不用加工食材，为了还原古早味，一些配料还需特别订购。

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洪雅彬透露，店内部份手工制作的菜色，都是几经尝试后方推出市场，如招牌传统春卷的春卷皮，仍采用古早制作的猪油网，在包春卷的时候特别考验功夫。

“市面上大多数春卷都用豆皮来包，因为猪油网在操作上很麻烦，容易破，但是用猪油网口感会更加酥脆，而且真的是很有回忆的古早味道。”

创业初期艰辛须团队配合

洪雅彬提到，创业初期非常艰辛，因丈夫深夜至清晨必须兼顾公市的摊贩生意，加上孩子年幼，很多时候都是单打独斗，让她深刻的肯定团队的重要性，也感激在泉记互相扶持的员工。

“我们的厨房有一定的工序，每当研发出新菜色后交给我们把关，调整口味，并为每道菜色都定下标准的做法，分配好分工，团队的配合是非常需要默契。”

她娓娓述说一路走来的经历，如何逐步将泉记的营运制度化。

她说，开业至今逾2年，她全权负责处理店面庶务，丈夫陈靖团负责后勤，夫妻同心经营，虽然日子忙碌，但看到有那么多食客的支持，还是会坚持一起走下去。

泉记门面色彩抢眼，大大的咖哩鱼头招牌非常吸睛。（图：星洲日报）

店家：泉记海鲜传统咖哩鱼头

地址：19,Jalan Ismail,86000 Kluang,Johor

电话：07-772 2919

营业时间：每日的11:30am-2:30pm/5:00pm-10:00pm

菜色具居銮风味

指路人：林江宝（50，商人）

经友人介绍慕名前来，因环境舒适，停车方便，更重要的是菜色具有居銮本地风味，成为常客后也常招待客户到泉记用餐。大力推荐咖哩鱼头、招牌传统春卷及乌达，期待店家能推出更多的新菜色，让顾客能一饱口福。

食客打星

美味指数 ★★★★

环境卫生 ★★★★★

服务态度 ★★★★★

价格水平 ★★★★