渔师日式料理，平实家常风味 渔师是梁俊伦凭着二十多年前旅居东京的记忆打造的居酒屋。“在日本，很多居酒屋的名字都和鱼有关，厨师很重视鱼料理，常常可以吃到一些名不见经传的渔民料理。我喜欢居酒屋的气氛，也喜欢钓鱼和养鱼，所以把居酒屋取名为‘渔师’。渔师就是捕鱼的师傅，很受人们尊崇，除了红灯笼，我还用了麻绳、渔具、蓑衣等做装潢。”

渔师豚井Ryoshi Buta Don / RM25 甜中带咸的烤五花肉盖在白饭上，黏稠美味的酱汁也沾染在饭上，让人食指大动；每天限量供应20份左右，要吃趁早。（图：星洲日报）

一年半前，梁俊伦放下优渥的薪资，自立门户。

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他说：“年纪大了，就想把一些岁月留给自己，做自己想做的事，少赚一点没有关系，最重要的是客人开心！”

渔师是梁俊伦凭着二十多年前旅居东京的记忆打造的居酒屋。“在日本，很多居酒屋的名字都和鱼有关，厨师很重视鱼料理，常常可以吃到一些名不见经传的渔民料理。我喜欢居酒屋的气氛，也喜欢钓鱼和养鱼，所以把居酒屋取名为‘渔师’。渔师就是捕鱼的师傅，很受人们尊崇，除了红灯笼，我还用了麻绳、渔具、蓑衣等做装潢。”

17岁那年，梁俊伦只身从家乡槟城飞到东京，在四谷一家拉面店里打工，“就是跳飞机啦！”他憨直地笑道。

一开始他什么都不会，从低做起，在厨房打杂，后来转去居酒屋，开始学做菜。他勤勉好学，休息的时候也没闲着，常跑去日本朋友开的寿司店帮忙，趁机偷师。5年后回国，继续投身日本餐饮业，最后一份工作是在某餐饮集团担任执行主厨，管理22家连锁日本餐厅。

一年半前，梁俊伦放下优渥的薪资，自立门户。“年纪大了，就想把一些岁月留给自己，做自己想做的事，少赚一点没有关系，重要的是客人开心！”他咧嘴笑道。

白菜豚肉锅/ RM26

半汤半菜的锅料理，汤里有白菜的清甜和三层肉的甘美。（图：星洲日报）

精心腌制至少4小时的安心牌猪五花，用炭火烧烤后再放在豚井上。（图：星洲日报）

豚平烧Tonpei Yaki / RM15

五花肉摆平在包菜丝和蛋液上煎，是关西地区的特色铁板料理。 （图：星洲日报）

从日本运抵当季新鲜渔获

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渔师居酒屋占地不大，餐牌上却有160道料理，不在餐牌上的还有每个星期二和五从日本新鲜运到的当季渔获，譬如这个季节就有鮟鱇鱼、鲂鮄鱼、鸡鱼、红衫鱼、扇贝、北海道野生大闸蟹等。

160道料理中，有不少是日式家庭料理，像白菜豚肉锅、豚平烧、菠菜培根香蒜片等，十足家常风味，简单平实，很少会在一般的大路餐厅里看到。

白菜豚肉锅是半汤半菜的锅料理，白菜和安心牌三层肉一层夹一层，十分好看。汤底可以选择日式清汤或泡菜味噌汤，用点耐心等白菜煮软，让白菜的清甜和三层肉的甘美都溢出到汤里，香气随着袅袅轻烟飘送，暖胃暖心。

豚平烧乍看像一般的大阪烧，其实是猪肉包菜丝煎蛋，这道铁板料理发源自关西，只有在关西的铁板烧或居酒屋才看到吃到。“豚平”二字从“猪肉平平的煎”而来，梁俊伦特别选用三层肉，让保留了清脆口感的包菜丝多了润口的油香，加上蛋液，香浓味美。

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简单如玉子烧，梁俊伦也花了一番心思去做，厚烧玉子都是现点现做，送上来时还在冒烟，中心嫩嫩的犹带一点液状，除了纯蛋，还有芝士和鳗鱼口味。

爱小酌两杯的日本客人特别喜欢他们家的烤猪手──猪手一开二，用姜醋蒜头等焖煮3小时至软化，洒盐烧烤至表面酥酥的，外脆内软带嚼劲，沾柚子酱同吃，感觉超纾压的！

烤猪手Tonsoku Yaki / RM10

外脆内软带嚼劲，沾柚子酱同吃，是日本客人最爱的下酒菜。（图：星洲日报）

厚烧玉子/ RM9

胖胖嫩嫩冒着热气，中心犹带一点液态。（图：星洲日报）

每个星期二和五从日本新鲜运到的当季渔获。（图：星洲日报）

渔师就是捕鱼的师傅，除了红灯笼，店家还用了麻绳、渔具、蓑衣等装潢。（图：星洲日报）

渔师是梁俊伦凭着二十多年前旅居东京的记忆打造的居酒屋。（图：星洲日报）

渔师居酒屋 Ryoshi Izakaya｜No. 55, Jalan SS15/4E, 47500 Subang Jaya, Selangor. Tel: 03-5611 0737