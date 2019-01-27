传统点心·吃出混搭新味道 从1998年第一家W酒店——纽约时代广场W Hotel开始，这家跨国酒店的DNA就锁定为大胆创新和奢华时尚，以现代感和年轻化吸引眼球，今年8月开张的吉隆坡W酒店也不例外，里里外外，贯彻W酒店一贯的型格，中餐厅也沿用YEN的品牌，主打粤菜，惊艳出场。

红曲梅菜叉烧包 不爆口的叉烧包，带两道红曲染成的条纹，一口咬下，肉汁澎湃。（图：星洲日报）

YEN注定是万众瞩目的，因为它是吉隆坡W酒店的中餐厅。

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从1998年第一家W酒店——纽约时代广场W Hotel开始，这家跨国酒店的DNA就锁定为大胆创新和奢华时尚，以现代感和年轻化吸引眼球，今年8月开张的吉隆坡W酒店也不例外，里里外外，贯彻W酒店一贯的型格，中餐厅也沿用YEN的品牌，主打粤菜，惊艳出场。

餐厅以黑和金色作为主调，视觉感十分强烈，时髦又奢华，隐约透着1920年代上海的绝代风华。餐厅楼底不高，但座位不多，空间感十足，“这样很好，厨师有充裕的时间为客人做菜！”执行中餐主厨谭锦荣微笑说道。

点心四式，从上至下：鹅肝鸡粒荔芋角、芝士鳕鱼辣汁卷、黑松露烧卖、黑虎掌菌鲜虾饺。（图：星洲日报）

五指毛桃鲍鱼螺头炖鸡汤

粤菜系里一道补气健脾的靓汤，以鸡汤为底，大火炖煮三四个小时，汤水清澈不见一滴油光，甘醇鲜美。（图：星洲日报）

鲂鱼末虾茸干烧伊面

大厨说鲂鱼末就是大地鱼粉，伊面是香港进口的干面，蛋味清香，再加虾茸和青龙菜，简单但美味非凡。（图：星洲日报）

谭锦荣人称Chef Weng，是个阳光型的厨师，喜欢走出厨房和客人聊天讲故事。他笑说现在的客人爱听故事，也爱追求新的吃法新的食材，作为厨师，他必须知其然知其所以然，取信于客人。

譬如叉烧包，一般粤式叉烧包追求爆口和微微露馅，他做的红曲梅菜叉烧包有褶纹却不爆口，皮光肉滑，带两道红曲染成的条纹，煞是漂亮，一口咬下，肉汁澎湃，美味满分。

大厨娓娓道来：“好吃的叉烧包必须多汁，不爆口可以锁住更多肉汁，还有更重要的是，不追求爆口就不必用到那些有损健康的化学物质。”顿顿，又笑道：“小时候吃的叉烧包都是这样的，所以吃这个叉烧包会有回到小时候的感觉！”

在YEN，吃的是传统与现代交融的味道，传统港式点心如烧卖、虾饺和芋角，卖相老老实实，吃了才知道不一样──烧卖上有切碎的黑松露，香气馥郁，令人着迷；虾饺里有黑虎掌菌，提鲜增香；芋角里则有鹅肝，肝味不重，若隐若现吃到一种丰腴的味道。

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柚子珠桃胶香茅爱玉冻

味道清新脱俗，适合在丰盛的一餐后作为完美句点。

黑松露奶冻蜂巢芦荟蒟蒻

熟悉的奶冻上多了“黑钻石”黑松露独特的幽香，再加上硬脆清甜的蜂巢，趣味盎然。（图：星洲日报）

猫山榴梿天鹅酥

高贵的黑天鹅，肚子里填满果王之王猫山王榴梿，好吃得销魂，像是下金蛋的天鹅。（图：星洲日报）

餐厅不卖猪肉，少了猪肉的港式点心却不会干涩乏味，原来谭锦荣花了很多心思研制馅料，“选用鸡腿肉，口感比较嫩滑，还要加鸡皮增加腴润感。”

另一道点心芝士鳕鱼辣汁卷，馅料里有本土生产的小辣椒口味芝士，沾用美乃滋、红甜椒粉和咖哩粉调制的沾酱吃，口味创新讨喜。

除了黑松露和黑虎掌菌，谭锦荣也把羊肚菌、黄牛肝菌、鳗鱼、北海道雪蟹等用在点心里，在熟悉的味道中加入一抹新意和矜贵感，难得的是不过火，力道拿捏得恰到好处。

作为完美句点的甜点也很不一样，各种中式甜点如煎堆、炖梨、奶冻、爱玉冻等，卖相精致西化，加入了时髦的新食材如黑松露、天仙珠、桃胶、蜂巢等，经典混搭，让人双倍满足。

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YEN at W Kuala Lumpur

121 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur. Tel: 03-2786 8888