传统点心·吃出混搭新味道
传统点心·吃出混搭新味道
YEN注定是万众瞩目的，因为它是吉隆坡W酒店的中餐厅。
从1998年第一家W酒店——纽约时代广场W Hotel开始，这家跨国酒店的DNA就锁定为大胆创新和奢华时尚，以现代感和年轻化吸引眼球，今年8月开张的吉隆坡W酒店也不例外，里里外外，贯彻W酒店一贯的型格，中餐厅也沿用YEN的品牌，主打粤菜，惊艳出场。
餐厅以黑和金色作为主调，视觉感十分强烈，时髦又奢华，隐约透着1920年代上海的绝代风华。餐厅楼底不高，但座位不多，空间感十足，“这样很好，厨师有充裕的时间为客人做菜！”执行中餐主厨谭锦荣微笑说道。
谭锦荣人称Chef Weng，是个阳光型的厨师，喜欢走出厨房和客人聊天讲故事。他笑说现在的客人爱听故事，也爱追求新的吃法新的食材，作为厨师，他必须知其然知其所以然，取信于客人。
譬如叉烧包，一般粤式叉烧包追求爆口和微微露馅，他做的红曲梅菜叉烧包有褶纹却不爆口，皮光肉滑，带两道红曲染成的条纹，煞是漂亮，一口咬下，肉汁澎湃，美味满分。
大厨娓娓道来：“好吃的叉烧包必须多汁，不爆口可以锁住更多肉汁，还有更重要的是，不追求爆口就不必用到那些有损健康的化学物质。”顿顿，又笑道：“小时候吃的叉烧包都是这样的，所以吃这个叉烧包会有回到小时候的感觉！”
在YEN，吃的是传统与现代交融的味道，传统港式点心如烧卖、虾饺和芋角，卖相老老实实，吃了才知道不一样──烧卖上有切碎的黑松露，香气馥郁，令人着迷；虾饺里有黑虎掌菌，提鲜增香；芋角里则有鹅肝，肝味不重，若隐若现吃到一种丰腴的味道。
餐厅不卖猪肉，少了猪肉的港式点心却不会干涩乏味，原来谭锦荣花了很多心思研制馅料，“选用鸡腿肉，口感比较嫩滑，还要加鸡皮增加腴润感。”
另一道点心芝士鳕鱼辣汁卷，馅料里有本土生产的小辣椒口味芝士，沾用美乃滋、红甜椒粉和咖哩粉调制的沾酱吃，口味创新讨喜。
除了黑松露和黑虎掌菌，谭锦荣也把羊肚菌、黄牛肝菌、鳗鱼、北海道雪蟹等用在点心里，在熟悉的味道中加入一抹新意和矜贵感，难得的是不过火，力道拿捏得恰到好处。
作为完美句点的甜点也很不一样，各种中式甜点如煎堆、炖梨、奶冻、爱玉冻等，卖相精致西化，加入了时髦的新食材如黑松露、天仙珠、桃胶、蜂巢等，经典混搭，让人双倍满足。
YEN at W Kuala Lumpur
121 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur. Tel: 03-2786 8888
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