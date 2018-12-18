黄远雄·人蟒 他是曲绻在某置废骑楼暗角背光之童乞；在没有童伴的童年我经过

他是曲绻在某置废

骑楼暗角背光之童乞；在没有童伴

的童年我经过

瞥见他

两道乞怜的目光

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那些年极度憎恨富贵逼人

我需要一个忠诚的伙伴

准备在日后，干几宗

瞒着家人

轰轰烈烈的大事业

我带他回去茅寮

每日三餐我倾出所有

的心事饲喂他，说好

待他成长，咱们一起去

打家劫舍，偶尔吓唬为非作歹

的贪官污吏

一起去罗宾汉



奇迹始终没有出现

瘦长曲绻的他掩饰不了背脊

无可预免的缺陷；预设了

计划演变没有想像中

那么完美，他懒得像

一坨无法敷上土墙

的烂泥；稍有饥饿或不如意则

频频向我咧牙吐齿



踏入社会，为了审时度势

我准备隐姓埋名三年，不得不

将一对年迈的父母

托付于他照顾

这回，意想不到他竟然连身体

动也不动地

爽朗地答应下来

第一年他在书信上

写：父亲很安详走了

没有挣扎；未及第二年，他写

母亲老人家日夜思念父亲

也哭瞎眼晴走了，……。

未及三年我正准备揭竿起义

他给我最后一封信

写着：……一如你所嘱咐

除了破房子与地契

我吋土不沾

此后一切有关侍奉二老的下半世

和他们的遗骸灵魂

将永远与我紧密

合一；惟目前

外界风声未息

我走后

你不必急着回来……。