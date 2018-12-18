【作家的第二专长】龚万辉·像被时间烧过一样 我高中时开始拿着相机拍照，也是从那时开始写作。拍照和写作仿佛都有着“记录”的意义，若说有什么不同，那就是文字往往容许了更多的想像和虚构，而影像在底片显影之后就无由修改——它似乎更接近了一种将时间停格的方式。至少那时的我，是这样以为的。

巴黎秋天的背影。

我高中时开始拿着相机拍照，也是从那时开始写作。拍照和写作仿佛都有着“记录”的意义，若说有什么不同，那就是文字往往容许了更多的想像和虚构，而影像在底片显影之后就无由修改——它似乎更接近了一种将时间停格的方式。至少那时的我，是这样以为的。

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用底片相机拍照，如今已经是一种过时的技艺了。相对于即拍即看的数位相机，底片相机拥有一种老派的缓慢和无常。从装底片、手动对焦、按快门、拉过片杆，而至胶卷冲洗、显影，最后变成照片的过程，都需要时间的等待。而在此之前，你不会真正知道自己拍下什么。当看见照片的时候，你早已经离开了风景。所有的照片都是过去式的单词。

大学的时候，还是选了摄影课，用的仍然是高中那台Vivitar V2000手动单眼相机。那时数位时代还没有真正来到，一卷底片标示可拍三十六张，但如果装底片时手巧一点的话，有时竟可以拍到四十张，那就有“赚到了”的快意。底片洗出来，第一张照片往往只有半边的影像，另外半边在装胶卷时不小心曝了光，白茫茫的什么也没有，只留下一条火焰灼烧那样的橙红色烙印。

像被时间烧过一样。

黑白照片有时候比彩色照片更真实。

如今回想起来，当年摄影课的老师是一个老派的中年人，仍坚持要我们学会暗房手冲照片的技巧，且他常常在幽暗的课室里用幻灯机播放布列松、威廉．克莱因、罗伯．卡帕（就是那个说“你拍的照片不够好，是因为你靠得不够近”的家伙）、柯特兹、森山大道那些摄影师的黑白作品。那些战争、城市和时代的现场。那些照片有时晃动、失焦，有时颗粒粗糙，但那被相机掳获的一瞬间，皆有一种直视着现实的张力和魔力。而我们的老师说，如果你习惯了从相机去看这个世界，久而久之，即使手里没有照相机，眼前的世界仍然好像会有一个无形的框，框住构图，框住你想留下的事物。

然而我终究没有练成那双“无框之框”的摄影师之眼，却至今对那些线条硬朗、对比分明的黑白照片十分着迷。因为舍弃了颜色，仅仅留下光和影，有时候，黑白其实比彩色更真实，也更接近现实。

许多年后，我模仿那些街拍摄影师，习惯了用定焦镜头来拍照。所谓的定焦镜头，就是你没办法依靠变焦放大来拉近你和世界的距离，你只能走近它，或者选择放弃眼前的风景。我喜欢七十年代流行的测距相机、八九十年代的Point&Shoot相机，几乎都是定焦镜头的轻便相机。小相机适合街拍，不若长镜头那么引人注目。有一阵子，我的包包里总有一台相机，仿佛这样才安心，像拥有一张捕蝶网，向空无挥舞，打捞着这座城市那些被遗忘、轻易就被虚耗掉的吉光片羽。

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我后来留下了许多无所指涉的照片。那些灯柱、破墙和雨后的水渍。我以为我留下了时间，但事实上我只是不断在错失。定焦镜头限制了构图，你必须走近一点，再近一点。而我的问题是，我不喜欢模持儿刻意摆拍的照片，却又不好意思以摄影以名打扰陌生路人，也不敢和他们打交道。我在这座城市的市街溜跶、在旅行的途中拍下的那些，里头都没有一张照片是陌生人直视镜头的。我总是在他们抬起头察觉之前就快步逃开。我总是不愿意让他们知道我偷偷拍下了他们，仿佛我窃取的是他们所拥有的一瞬，或者快门时间的八十分之一秒。

曾经每天带在身边的照相机。

那要如何像马克．科恩那样，拍一张被愠怒路人挥拳痛击的照片？又或者像吴明益以镜头拍摄夜晚城市的游民那样，真正地走近现实，直视那些被时间烧灼的破损、伤痛和挫败？

我后来变成了一个写作的人，而没有变成一个真正意义上的摄影师，也许就是因为，我没有直面那巨大现实的勇气，而选择了以文字的矫饰、虚构的曲折，轻轻巧巧地躲到了光照不到的那一面。文字可以躲藏，而摄影不行。摄影太接近现实了，而我其实只是着迷在按下快门，将时间停格的幻术而已。

一如那些如今被收在抽屉里的底片胶卷，里头缩藏着一小框一小框的光景，迎着灯光看，里头的影像皆是黑白倒错的。那是现实世界的倒影，逝去的物景。只是有时候我仍然忍不住想用文字去补缀，那时间烧过的部份，想要写完被日照曝光成白色的那半边。