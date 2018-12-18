叶思杏·九月 对于一位七十岁的老妇人，这病仿佛是一种不能说的禁忌，深怕一溜出了嘴，会瞬间化成一把利刃似的，不仅伤了周围至亲的人，也狠狠地刺痛自己。

（图：何慧漩提供）

阿娘说，那是布袋莲花海，逢九月开花。她拉我摆在紫色花海前，亲手抚平我散乱的发丝，灵巧地帮我拨弄了一片斜刘海，再往我的手心塞一束优雅的紫色花。来，站好，笑一个。阿娘手里握着的是带有光泽的、乌金黑的老款菲林相机。那时候，我才五岁。

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尔后，那片布袋莲花海便一直养在我的心田，常常出现在我思念阿娘的脑海里。尽管岁月流逝，心田的紫色花海一如往昔，一直是如此那般盛开绽放，浩浩瀚瀚的，仿佛时光滞留在那年九月的花期。

布袋莲的花，镶着低纯度的紫色，给予一种柔美积极的意象。花萼三片，花瓣三片，唯独最上方的那一片花瓣，夹带着比较深色的蓝紫。仙人在这蓝紫的中央，点了火焰似的黄色斑，宛如丹凤眼，神光逼人。布袋莲的紫花从叶腋长出，花儿稠稠密密地聚集在一起，一簇一簇的，形成一束淡雅的花穗。叶柄底部，膨胀的浮囊好似弥勒佛的大肚腩，用来撑起一棵棵布袋莲。布袋莲倚赖着水田繁衍而生，像我儿时倚赖着阿娘那样。

几年前的九月，天气特别凉爽。二十二日那天，说是秋分呢，太阳的直射点落在赤道上，一切终归零。瞄一下腕表，已然是中午十二点多了。可这一路上，阳光还是弱弱的，一点杀伤力都没有。火车F厢里，也没有人把窗帘滑下来。11A的座位上，虽然阳光从向东的大玻璃车窗放射进来，车厢里却还是要命的冷，连手里握着的热咖啡也瞬间就凉了。

我一路上都没睡着，思绪时而近，时而远。闲着的手时而翻书，时而翻看脸书。想起阿岚曾经说过的话，马来西亚的秋意是偶然的错觉，但我相信缘起绝对不是偶然，缘落也不是错觉。这趟回家乡，我带上了黄轩医师的《生命在呼吸之间》。和平常没什么不一样，我依然在书里、字里行间找到了平静。

我是客家人。在我们家，称呼伯父为阿爷，称呼伯母为阿娘。阿娘过去是传统制作金饰的匠人，在火枪、钳子、锤子和锉子叮叮咚咚声中，度过了半辈子的打金岁月。她的耐性和坚韧体现了优秀的传统妇道，她的双手精雕细刻了孩子们一串串亮丽的童年。

在我八岁以前，我们姐妹三人都是在阿娘无私的庇护下长大的。

那时，我们住在大山脚镇鱼池区甫仔园的祖屋。父亲和母亲住在不远的镇里，靠近火车站的街上。因为工作的方便，父母亲只在周末才回来。所以，阿娘于我，像是半个母亲，是我对母爱最初的认知。阿娘的恩德，好似不远处的卓坤山那样深重浩大。

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关于阿娘这次的病患，几位亲戚私底下窃窃细语，都说阿娘怕是吸入半辈子火枪烧焊释放出来的毒气，才得了这病。

犹记得，同样熟悉的九月，某天，家乡捎来阿娘患病的消息。邻国的烟霾搭了西南季候风的顺风车过境而来，空气中承载了极细微的尘埃，弥漫着烧焦的味道。穹宇灰灰茫茫的，酷似秋天的颜色。那是故意让人黯然神伤的颜色，是错觉的秋意。然，我无不祈望，缘份的即将陨落，也是我愚昧的会错意。

那天，院子里，栽种在大陶砵的布袋莲，悄悄地开了紫色的花。在一片烟霾的愁云惨雾中，我初次感受到萦绕在紫色氛围之中的沉痛与哀伤，幽幽深深的。一旦失足掉进这紫色的迷宫隧道，寻寻觅觅，无论过了多久，兜兜转转的，始终找不到出口。

阿娘坐在藤制的靠背椅子上，用客家话叹气说：“好衰不衰，老了才中这种东西。”语气微微弱弱的，声量轻得似乎是在说一个不可告人的秘密。我把耳朵凑得很靠近，才仔细听清楚了。对于一位七十岁的老妇人，这病仿佛是一种不能说的禁忌，深怕一溜出了嘴，会瞬间化成一把利刃似的，不仅伤了周围至亲的人，也狠狠地刺痛自己。

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我把视角往左轻轻抛了一下，只见阿爷斜斜地躺在两米外的卧椅上，漫不经心地扫刷电视荧幕上的画面。一位比阿娘年长十岁的男人，脸上尽是岁月辗转留下的痕迹。曾几何时，阿爷是这么和我说的，说他有私心。阿爷多么期望最先留下的是阿娘。说若是哪天，阿娘先行离开了，谁该一早起来做饭烧菜？谁来牵他的手在夕照中漫步？谁来伴他白头偕老？他忧虑。是的，谁先谁后、谁来谁去，要说起来，还真无不让人茫然失措的。

那年岁末冬至，我特意留在家乡小住两个星期，探望阿娘更是方便。阿娘病恹恹的，双腿愈发乏力，需要靠U字型扶手架步行，步履蹒跚，确定是没办法再亲自下厨了。于是，我接过了准备午膳给阿爷和阿娘的作业，每天早上，列常往阿娘家走动。

有时候，我瞧阿娘坐在圆饭桌旁的藤椅上闭目，看似养神，实际上是浑浑沌沌睡过去了。有时候，她挪步回到睡房里，在眠床上歇着。我准备好了午膳，进房里轻轻拍拍她，唤醒来用膳。我陪她坐在圆桌上吃饭，看她缓缓拾起右手，吃力地一勺一勺往干瘪的嘴唇送去，努力地延续不知何时会结束的生命，原先，她是那么坚持和笃信，生命还是有机会的。

过去，阿娘是一个称职的厨娘。她烧的菜肴朴素传统，不见丝毫奢华，一如她勤俭委婉的个性。我最迫切的惦记，是她烹调的客家扣肉与甜炸花肉。那是传授自祖母的厨艺，带有深长隽永的味道。她制作的夹必糕与椰花酒粉红小发糕，常常勾勒起我儿时趣味美好的记忆。我经常在她做的饭菜和菜粿糕饼里，寻获饱腹和最舒适的温度，每每觉得暖胃窝心。

有天，阿爷挂念咕噜肉。关于烹调咕噜肉的材料和步骤，阿爷坚持要依据阿娘的私房食谱。我努力在阿娘的睡房和厨房来回走动请教，乐此不倦。仔细听好阿娘口述的指示，把五花肉切成方块，先用刀背小锤几下，拌入五香粉、粘米粉等略腌，用热油炸至金黄，不消一会儿，一道私房菜系咕噜肉洋洋洒洒地上桌。那一天的午餐，阿爷多扒了一碗饭。关于往昔那些美好的味道，他似乎是害怕来不及回忆，而执意要牢牢紧记，这或许是最后的机会了。

我一直想为阿娘做点什么的，想烹调一些她爱吃的食物，例如杯子糕和小发糕。想起前阵子，阿娘说她很怀念“锅肚”。那是已故祖母生前常做的客家粉卷小吃。用清水把糯米粉拌匀，热锅抹油，温火煎成厚粉皮。煎粉皮很考功夫，粉皮刚煎好上来又烫又黏，很不好操作。我笨手笨脚地把炒好的沙葛、虾米和芹菜馅料铺上卷好，一段一段切好了，放进抹了熟油的铁盘子。趁着温热，让阿娘捧着公鸡碗，用木筷子夹着品尝。她深邃的眼底掩饰不了满足和快乐，仿佛小女孩得到了她最喜爱的小白兔玩偶那样。稍后，我独自在厨房清洗碗筷，把泪腺释放，泪水放肆地乱窜，像任意流过指缝间的清水。

从那年的九月到次年的九月，上天无不费尽心思，逐步啃噬和摧毁阿娘的生命。日复一日，阿娘的身子愈见虚弱萎靡。一副瘦骨嶙峋，似乎连撑起身上一件单薄衣裳，都是一件心力交瘁的天大事。她脸上的光泽渐渐褪去，带点青灰的衰色，往昔一头灰发纷纷凋零落下。担心她光秃秃的头壳着了凉，于是找来一件花色头巾，帮她系上。

好几次，抓紧阿娘比较抖擞的短暂片刻，我就在床沿坐下，陪她说说话。聊着、聊着才不外五分钟，她就累了，眼帘不听使唤地滑下。留下不知所措的我，应声帮她盖好被子，被子还是她用碎布拼凑，亲手缝制的。我倒退着步出了睡房，轻轻把房门掩上，刻意留了一道细细的缝，在对角的饭桌旁坐下。我对门缝内，若隐若现的伶仃瘦骨，凝视了好久。脑海里盘旋着方才的谈话，想着何时还能叙话畅谈，完成尚未说完的话题。

折腾了快一年，到了后来，阿娘连床也起不了，终日只能在眠床上左右辗转；双眸也迷濛了，枯槁的容颜，看了无不揪心的。这样病病恹恹的，显然是康复无望了。连用膳也需要旁人喂食，常常马虎咽了几口流质食物就推开了。我留意到阿娘的枕边摆了一小盒去核、剪成细条的酸梅，那是过去她常摆在打金工作台上的零嘴。每每回想过去在祖屋的生活点滴，又是一阵隐隐抽痛。

不记得最后那次回家乡去探望阿娘是什么时候了。那一次，和往日一样，我搭了北上的火车。我往床沿靠拢，轻轻拍拍她。拍手的动作放得更轻盈些，我害怕拍痛了她，更害怕稍微用力，就会把她的魂魄拍走似的。我凑近她的耳边，低沉地唤了几声：“娘，娘……娘……”，唤出了心底最深处的痛。未几，她眯了眼线扫过，也未知是否真的有看清楚我了。她气若游丝的，只听见含糊细语：“嗨，你又转来啦。”呃咳一声，一个转身又合上双眸歇下了。

火车持续行驶中，大玻璃车窗外，我望见远处云雾缥缈的卓坤山，家乡的火车站近在咫尺了。

生命的结束，像火车在终点靠站停泊。

九月的家乡，午后的空气里竟也呼出微微凉意，仿佛秋天真的来过。但我深知那是绝对的错觉。但扰攘的思绪已苏醒，事实是，缘落终究不是错觉。唯有心田的紫色布袋莲花海依旧绽放，把它醇化成一瓮九月酒，作为永恒的收藏。

家人来火车站接我，然后一路直奔阿娘的灵堂。阿娘面前，上香跪拜，再行最后的叩首礼。