增建移民柜台厕所·斗湖机场明年升级 （斗湖16日讯）虽然政府在现价段尚未有计划将斗湖机埸提升为国际机埸，但大马机埸公司已有计划在2019年开始透过“斗湖机埸先进化计划”提升斗湖机埸的设备与服务。

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（斗湖16日讯）虽然政府在现价段尚未有计划将斗湖机埸提升为国际机场，但大马机埸公司已有计划在2019年开始透过“斗湖机埸先进化计划”提升斗湖机场的设备与服务。

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副首长拿督刘静芝是在斗湖东盟东部增长商业理事会就职晚宴，针对斗湖机埸对东盟东部增长区的重要性时说，她曾在国会提出将斗湖机埸提升为至国际机场。

交通部长陆兆福回应表示，政府在现价段尚未有计划将斗湖机埸提升为国际机埸，但大马机埸公司将提升设备，将建祈祷室、增加移民柜台、保安与厕所等。

■明年主打旅游业

斗湖在旅游或商贸都有潜能，明年旅游、文化及环境部将推展斗湖的旅游，推广新鲜海鲜及水果。此外，也有许多中国直飞及包机至斗湖。

她也希望物物贸易、边界贸易可以顺畅进行，她相信这对斗湖有帮助。

刘静芝说，在东盟东部成长区的领袖及理事推动贸易、旅游及商业，吸引投资者到沙巴，也鼓励商家到印尼与菲律宾进行物物贸易。