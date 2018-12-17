代表大会通过特别动议．民望党要求土团东渡沙 土团党东渡沙巴之路又往前迈进一步了。

阿都拉昔（前排左）认为，若土团党能获沙巴人民支持进入沙巴，将会凝聚沙巴的力量，协助达成沙巴人的诉求。（图：星洲日报）

（沙巴．亚庇16日讯）土团党东渡沙巴之路又往前迈进一步了。

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沙巴人民希望党今日在第2届党代表大会中，通过一项特别动议，要求土团党东渡沙巴，开设分部，并开放予沙巴人民加入。

这项动议是由该党兵南邦区部代表所提呈的动议，他们要求土团党东渡沙巴，如同其他希盟成员党般开设分部。

他们认为，土团党是时候进入沙巴，开放予沙巴人民加入，好让沙巴人能与西马党员们合作，推动沙巴及马来西亚的发展。

据了解，沙民望党主席拿督拉京奥津之前被指曾与土团党领袖接洽，商讨把土团党引入沙巴的事宜，相信这项动议是为土团党东渡沙巴而铺路。

继沙巴巫统领袖日前宣布退党的活动后，土团党领袖再次受邀出席政党活动，这次是沙巴人民希望党代表大会。

出席沙民望党今日党代表大会的是土团党副主席丹斯里阿都拉昔，也是现阶段出席沙巴州内政党活动中，党职最高的土团党领袖。

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阿都拉昔：凝聚沙巴人力量

阿都拉昔受询时表示，若土团党能获得沙巴人民的支持，进入沙巴，该党将会团结沙巴州内的民众，凝聚人民的力量，共同推动发展。

他认为，沙巴人可以支持他们属意的政党，但若州内有着太多的政党，不仅会分散州内民众的支持，亦无法凝聚更大的力量去推动沙巴的诉求。

“我相信土团党可以凝聚沙巴的人民，我们要发展沙巴，我也认同‘沙巴人的沙巴’的理念，若沙巴人团结（支持一个政党），这能让联邦政府更关注沙巴的诉求。”

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■“会更关注沙巴”

针对沙民众视土团党为“巫统3.0”的担忧，阿都拉昔认为，沙巴人无需担忧，毕竟无论是希盟或土团党均与前朝国阵截然不同，会更关注沙巴。

日前出席沙巴巫统退党活动的两名最高理事，即拿督莫哈末拉菲及拿督莱士胡先，当时他们解释指只是“刚好”到沙巴出席活动，“路过此地”，也“刚好”受邀出席这项活动和聚餐。

沙巴巫统是在1990年代东渡沙巴，当时是由时任首相拿督斯里马哈迪（现为敦马哈迪）所推行，并透过接管沙统（现已解散），成功让巫统登陆沙巴。

敦马的土团党已在日前东渡砂拉越，却因与沙巴人民复兴党主席拿督斯里沙菲益阿达有协议，宣布不会在沙巴开设分部。

不过土团党是否重演当年巫统东渡沙巴的情况，透过吸纳独立州议员的方式，在沙巴落地生根，仍是未知数。

沙巴民兴党多名领袖近日来亦不断“提醒”土团党，要土团党遵守与民兴党之间的协议，不应东渡沙巴。