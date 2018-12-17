获点名联办新春嘉年华·福建会馆：未接通知 （亚庇16日讯）获市政厅点名为2019年新春嘉年华联办单位的福建会馆，目前还未接到市政厅口头或书面通知。

（亚庇16日讯）获市政厅点名为2019年新春嘉年华联办单位的福建会馆，目前还未接到市政厅口头或书面通知。

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■从报章获悉

原本的联办单位沙巴中华大会堂总会长丹斯里吴添泉昨日发表文告，并公开市政厅通知信函内容，让福建会馆理事今日通过报章才获悉已成为联办单位。

由于距离农历新年只剩不到两个月，理事对这项突来的消息感到意外，并表示市长拿督杨文海也不曾提及有关消息。

杨文海今日受询时指出，市政厅的确还未通知福建会馆，但他相信该会拥有足够的时间和人力进行筹备。

■市厅采轮办制

杨文海透露，上周经与吴添泉会面以及解释市政厅决定将新春嘉年华改为轮办制。

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据市政厅在本月初发予沙华堂的通知信函，当局决定明年采取轮办制，与沙华堂属下会员单位轮流联办年度新春嘉年华，而首个轮办单位为福建会馆。

吴添泉对市政厅停止与沙华堂联办感到遗憾和无奈，并指出该会不受外来势力的干涉而退缩，将另行主办新春嘉年华。