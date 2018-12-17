郑嘉颖说溜嘴‧爆宝宝是儿子 郑嘉颖与陈凯琳婚后即将升格当爸，但两人一直未有对外界透露宝宝性别，需问准长辈方能公布他今天在香港宣传电影“叶问外传：张天志”。接受大马媒体联访时不小心自爆宝宝是“儿子”！





（香港16日讯）郑嘉颖与陈凯琳婚后即将升格当爸，但两人一直未有对外界透露宝宝性别，需问准长辈方能公布他今天在香港宣传电影“叶问外传：张天志”。接受大马媒体联访时不小心自爆宝宝是“儿子”！

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谈及“叶问外传：张天志”与张晋对打的戏份，他坦言十分惧怕张晋的拳风，对打时身体会不自觉闪躲，影响拍摄问及当爸后的他会否更加爱惜身体他表示，拍戏没得选择，一不做二不休，没有中间点，不然吃力不讨好，并直言：“以前拍戏没有压力，其实小弟也存了些钱，现在拍戏不是为了生活，但多了份责任心，万一家门不幸， '他' 是败家仔怎么办？希望可以多留一些（钱）给 '他'，至少有个保障“。

见兜不回尴尬自责

他羡慕张晋和杨紫琼都有武功底子，所以打起来很有架势媒体问他会不会找机会去学，他不小心说溜嘴笑说：“！给我儿子学吧”当媒体追问宝宝是儿子他才发现说错话，顿时愣了一下，随即赶紧补充说：？！“女儿也可以的”眼看兜不下了，脸露尴尬自责，疑似担心宝宝性别外泄郑嘉颖尴尬努力辩解的表情，不禁让人笑翻媒体询及他刚刚有提到说担心未来孩子是“败家仔”，他继续耍太极避嫌说：“平时都是讲败家仔，没有人说是败家女。”

谈及2019的愿望，他即笑说：“身体健康”，更补充说：“我说的是他们（陈凯琳及宝宝）啊”