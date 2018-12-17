反贪会证实接投报．扎希被指党选期间贿选 反贪污委员会副主席（行动）拿督斯里阿占峇基证实，反贪会已接获投报，指巫统主席拿督斯里阿末扎希在7月的党选期间贿选。

（吉隆坡16日讯）反贪污委员会副主席（行动）拿督斯里阿占峇基证实，反贪会已接获投报，指巫统主席拿督斯里阿末扎希在7月的党选期间贿选。

广告

他向马新社说，反贪会是于星期五接到投报。

他说：“是，的确有人向反贪会‘投报’，因此我们将看看有关‘投报’，如果确实有贪污因素，反贪会将进行调查。”

“刚刚在星期五接到投报，因此，我们将尽快采取行动。”

巫统署理主席拿督斯里莫哈末哈山周五说，金钱政治是造成巫统在第14届全国大选惨败和当前退党潮的主因。

他说，虽然巫统失去了政权，但党内仍有人继续涉及金钱政治。

他声称，任何拥有金钱的人就可控制党员，他的许多同僚已经忘记了他们作为政治人物的原则，以及真正的政党价值观和信仰，他们选择了追逐权力，权威和财富。

广告

沙布丁：否认收受利益

虽然大多数退出巫统的人都以“失去信心”作为退党的理由，而且他们需要获得发展资金，但巫统内部消息人士指出，当中有一些人是被“金钱奖励”的承诺诱惑。

不过，打昔汝莪国会议员拿督沙布丁接受“新海峡时报星期刊”访问时，否认本身有收受利益或谈判，并指是自己决定离开巫统。

有人举报扎希党选“买票”另据网络媒体“今日大马”报道，有人举报巫统主席拿督斯里阿末扎希在4个月前举行的党选中，用钱贿赂代表投票给他。

报道说，有关投报也附上了证人的姓名和证据，包括照片和文件。

广告

巫统的消息人士说，有许多人在当时激烈的竞选中采取“买票”的方式。