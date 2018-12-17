杨微屏‧老马之下没有反对党
杨微屏‧老马之下没有反对党
美国作者威廉道布森在《独裁者的进化：收编、分化、假民主》著作中，指当年马哈迪身在国阵时领导的巫统，是“没有反对党的巫统”。这种说法来自UMNO缩写的神隐诠释（Under Mahathir No Opposition），看起来好笑，可是却隐喻了强人作风的霸气。
而今马哈迪离开了巫统另起炉灶成立土团党，本届大选成绩出炉时只赢得13席，却能凌驾公正党、行动党和诚信党，在内阁占据重要部长职务，而过去曾经是反对党的政党即公正党、行动党和诚信党都被收编，忘掉历史的伤，一起和老马打退纳吉领导的国阵和巫统。
脱离巫统的老马，却在希盟赢取政权后，和巫统的领袖藕断丝莲的互动，引起希盟友党的信心危机，网上社交媒体时而出现老马和巫统领袖见面相聚的照片，照片背后密谈像雾里看花。
随着沙巴州巫统议员和领袖集体退党，接下来西马巫统又引发第二波退党潮，巫统已经从大选后获得最多议席的政党，跌到排名在公正党和行动党之后，之前那些引人联想的照片欲语还休地诉说政局的诡异。
而老马总是在媒体面前无辜的说这些人退党和他无关，而土团党却在这期间陆续地大开门户收留巫统跳槽的党员，该党国会议员和州议员的人数节节上升。
回看当年马哈迪身在国阵时领导的巫统，是“没有反对党的巫统”，现在巫统变成反对党了，马哈迪也干脆把这个反对党分化，继而收编。
在大选前，我曾心灰意冷不想投票，然而朋友冷笑指大选后抬头看马来西亚的天空，不要怪别人来决定你生长在这片土地的权利。在踌躇于烂苹果的选择时，还记得一个短片视频里的小女孩“艾莎”拥抱一个掉泪言说后悔的“爷爷”，爷爷说要用有生之年去改变我们的国家，来为爷爷在过去做错的事情赎罪。
509投票结果，“爷爷”马哈迪胜利了，他领导的希盟打倒国阵和巫统，可是现在这个曾经在镜头前哽咽流泪的“爷爷”，却慢慢的把巫统跳槽的议员“资源回收”进土团党，背弃了大马多少个“艾莎”的寄望。
许多保持理智的选民，一直期望用选票换取两线制的政局，可是显然在选后这个没有强大反对党的国家里，反对党都只想着要走捷径成为执政党，自己内部瓦解互相指责，结果国阵成员党和巫统党内都出现分化，反对党不成气候，完全凝聚不到力量来监督新政。
而新政中的4党关系一直暧昧，马哈迪和希盟所谓最重要的精神领袖安华互相猜疑，从暗地到公然借其他人的口过招，撼动希盟貌合神离的合作局势。
希盟在大选前对选民抛出的“4党平起平坐”言论，如今应该需要说给各党领袖自己听，在所有合作的最初开启模式，谁大声谁强势就决定了后来的格局。现在希盟的合作已经半年，作为拥有第一和第二多国会议席的公正党和行动党重量级领袖，为自己的党和自己未来在大马政坛的地位和利益也罢，为了人民和过去他们在野时追求的民主改革也罢，应该是时候一起站出来，阻止马哈迪和土团党操弄民主游戏。
净选盟、人权组织和公民社运分子，都应该再像大选前来个明确的行动，来反对青蛙议员扭曲的民主选举。
反对党呢？都哪里去了？退出国阵的民政党、茫然的国大党，还有总是气势凌人的伊斯兰党，还有那些所谓的期望自己是第三势力的小党，更不可遗漏了声称要求解散国阵的马华，都不在这时候出口强烈表达“反跳槽反青蛙”意愿吗？
抑或，一切都只是假民主包装？
应该站起来的人，还在等什么？难道一个个等着被分化、收编？然后打开蒙蔽的眼睛时，再度看到“巫统转世”到老马手下，才恍然轻舟已过万重山，且辜负了选民对两线制的托付。
yanyan
Tue, 12/18/2018 - 07:38
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标题似乎有语病：是“ 之下” ？还是 “之外”？
yanyan
Tue, 12/18/2018 - 07:42
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标题似乎有语病：是“之下”？还是“之外”？