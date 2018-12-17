瑞典研究：有机耕种更破坏环境 副教授沃森尼雅斯说，研究发现在瑞典种植的有机豆类，对环境的影响比传统种植的豆类高出约50%，部份谷物的差距更大。

瑞典查尔姆斯理工大学最新研究指出，有机耕种对环境的伤害更大，因为不使用化肥，需要更多土地来种植粮食，碳排放量会增加70%。查尔姆斯理工大学成立于1829年，是欧洲顶尖的理工大学，研究成果刊登在知名学术期刊《自然》。

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副教授沃森尼雅斯说，研究发现在瑞典种植的有机豆类，对环境的影响比传统种植的豆类高出约50%，部份谷物的差距更大，如冬小麦，有机种植比传统种植对环境影响大近70%。

研究指出，问题根源在于有机种植不使用化肥，因此每亩产量远比传统种植更少，为了种植等量的有机食物，需要更多土地。沃森尼雅斯说，森林因此被大规模砍伐，间接令碳排放量增加。

他说，全球粮食产量受制于国际贸易，因此瑞典的耕种方法，会影响热带地区的森林砍伐规模。

由于有机肉类和奶类产品需要使用有机饲料，有机畜牧也需要更多耕地，因此研究结果同样适用于有机畜牧业。