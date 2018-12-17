黄翠如与萧正楠爆料彼此的“某时某地” “没有奢华的浪漫，我们给对方的，是陪伴的承诺。”黄翠如凌晨3时透过社交媒体“交代”与萧正楠的求婚细节，而萧正楠也在事后受访娓娓道来……

（香港17日讯）“没有奢华的浪漫，我们给对方的，是陪伴的承诺。”黄翠如凌晨3时透过社交媒体“交代”与萧正楠的求婚细节。

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萧正楠在TVB万千星辉颁奖典礼上，因一句“多谢我太太”而爆出与黄翠如已婚的消息，震惊现场观众及粉丝，最后更以一吻在台上公开放闪。

已交往4年的两人究竟是何时、何地结婚的？阿萧事后接受访问表示，于今年四﹑五月在新西兰结婚，不过他自爆第一次求婚时失败：「原本去全欧洲最快过山车求婚，但车向上驶时，我拿戒指出来，叫翠如看，但她好怕，死都不看，所以取消行动。」

再追问第二次求婚过程，阿萧则笑言内子（指翠如）比较怕丑，亦不想说太多：「以简单方式做这件事，第二次求婚成功好开心，四五月注册结婚，其实不想拖那么久（宣布），但每次吉日，一是撞正（郑）嘉颖结婚﹑然后到（陈）展鹏﹑然后到Grace（陈凯琳）有咗（怀孕），一直到今日好日子，一次过对全港观众讲。」

问到求婚过程有没有趣事发生？阿萧则爆料指翠如去错了当地女子法庭：「她拿了结婚申请书去排队，这个女生太可爱。」阿萧表示翠如都不太知道他今晚会在颁奖台上报喜，但想为她留一个美好回忆。

图：明报

有种爱情就叫“萧正楠和黄翠如”

准太太黄翠如也在凌晨3时，透过社交媒体“交代”求婚细节，她坦言，俩人之间没有奢华的浪漫，因为他们给对方的，是陪伴的承诺。

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她说，求婚的地点是过山车上及河边；结婚地点不是气派场地，也没有衣香鬓影，就连俩人手上的戒指都是来自在一个乡村小市集找到的一对餐具做出来的。

当证婚人问道，为何是对方？她说，萧正楠就是那位会“继续带她走的人”；对萧正楠来说，她就是那位“下辈子也要一起的人”。

