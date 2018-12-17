菲律宾连续9天弥撒开跑 信徒们相信，只要接下来9天弥撒都不缺席，就能获得上帝的祝福，实现心中愿望。

（图：法新社）

菲律宾传统圣诞习俗“晨间礼拜”星期日正式开跑，各地天主教徒拂晓前摸黑涌进教堂，透过连续9天的马拉松式弥撒，准备迎接耶稣诞生的日子。

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晨间礼拜顾名思义是在晨间进行的弥撒，由于是在天亮前因此也被称为“鸡鸣弥撒”，定每年12月16日凌晨4时开始，直到24日圣诞夜结束，感谢上帝过去一年的恩典，也为未来的一年祈福。

信徒们相信，只要接下来9天弥撒都不缺席，就能获得上帝的祝福，实现心中愿望。

马拉尼市圣克鲁兹区教堂早早就敞开大门，一排排星形的圣诞灯笼把教堂外墙照得灯火通明，教堂内的耶诞树挂满信徒们的许愿条，神父颂唸经文的声音，让教堂里弥漫庄严而欢欣的气氛。

晨间礼拜习俗源起于墨西哥，之后由西班牙殖民者传入菲律宾，弥撒时间之所以定在拂晓前，是为方便农民上完教堂后直接到田里工作。只是为配合繁忙的现代生活，有些教堂已改在傍晚举行弥撒。

根据菲律宾天主教主教会议（CBCP）网站资料，最早一次在举行晨间礼拜的文献记录是在1668年。