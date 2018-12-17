章锳：厘清与1MDB关系．巫统党员入希盟须退党 行动党妇女组主席章锳说，我国并没有反跳槽法令，因此若有巫统党员欲加入希盟，该党的立场是对方必须公开退党、厘清及说明是否与一马发展公司有关系，以及退党一段时间后才能加入希盟。

（雪兰莪．八打灵再也16日讯）行动党妇女组主席章锳说，我国并没有反跳槽法令，因此若有巫统党员欲加入希盟，该党的立场是对方必须公开退党、厘清及说明是否与一马发展公司有关系，以及退党一段时间后才能加入希盟。

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“槟城有反跳槽法令，行动党对政治人物跳槽的立场不变，但政府不是由行动党一党成立的，而是由四党组成，这（反跳槽法令）需要各党达成共识。“她在新闻发布会上说，人民不希望政治青蛙的文化延续，而政府承诺要以人民心声为先，因此希望希盟四党领袖达成共识，以人民意见为重。

补选劳民伤财

她说，跳槽的议员应辞去国或州议席进行补选，再由人民重新选出代议士，但她也表示，补选会劳民伤财也是政府必须考虑的问题。

另一方面，章锳说，小部份女性领袖因认为需要30%女性参与政策权的决定会使她们的价值减少，因此不完全赞同这项决定，她表示此决定不代表可以滥竽充数。

“我们要更多女性代表却不代表可以滥竽充数。杰出女性比较少，若与有同样资格的男生，才把机会给女性。“她说，许多政党妇女组没能达到30%女性参与决策权，争取更多女性参与时也显得有心无力，那是因为社会没有充份了解需要更多女性参与政策决定。

她表示，女性参与决策权会使决定更加完善，我国的女性部长关注家庭的需要，妇女及家庭发展部也在拟定过去多次提起的性骚扰的法令。

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她说，妇女组也需要重新思考在党内的定位，以让党内支持少数妇女组议程。

针对有人指雪州行动党前主席潘俭伟不重视基层而在州委选举落败，章锳说，妇女组改选的竞争不激烈，本届改选只有20人竞选15个执行委员会职位，也没有类似问题。