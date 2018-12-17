刘华才：要加强马来人挺希盟．“林吉祥违背大马人理念” 民政党主席拿督刘华才对行动党元老林吉祥发表必须增强马来族群对希盟支持的谈话感到失望，而这番言论明显也与行动党倡导的“马来西亚人的马来西亚”理念背道而驰。

（吉隆坡16日讯）民政党主席拿督刘华才对行动党元老林吉祥发表必须增强马来族群对希盟支持的谈话感到失望，而这番言论明显也与行动党倡导的“马来西亚人的马来西亚”理念背道而驰。

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他今日发文告说，林吉祥在8月接受媒体专访时曾断言，单一种族政党是没有将来的，而且也要接受马来西亚是多元的社会，而不是纯粹的一个族群社会的现实。

“但是林吉祥日前的谈话，很明显与之前的言论不一致。其实行动党倡议的‘马来西亚人的马来西亚’理念，和民政党的斗争理念是一样的，因此，我认为林吉祥，包括其他任何政党，都不应该再谈争取马来选票或华人票，各政党要争取的应该是马来西亚人的选票。”

图合理化前巫统议员入土团

他也质疑，林吉祥在这个时候发表须增强马来族群对希盟支持的说辞，是否是要试图合理化其盟党─土著团结党大批招揽出走的巫统前国州议员的做法？

此外，针对马六甲州前首席部长阿都拉欣今日宣布加入土团党一事，他也质问林吉祥和林冠英父子是否赞同后者加入希盟？

胡栋强：对跳槽行为沉默

“行动党背叛人民”

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民政党署理主席胡栋强指出，行动党之前反对跳槽，也曾在主导的槟州议会通过反跳槽法令，但现在看到一堆巫统议员准备跳槽到土著团结党，行动党诸公却“静静”不出声！

点名林冠英

曹观友表态

他发文告说，更让人心寒的是，林吉祥支持希盟接纳这些议员，这种背叛人民的举措，不会让行动党支持者难堪吗？

他说，行动党领袖以前取笑马华和民政党当家不当权，对巫统政策不敢说不，但现在行动党拥有42个国会议席，已是国会第二大政党，但面对只有16席的土团党时却唯唯诺诺。

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“槟州是我国第二个通过反跳槽法令的州属，我促请槟前首长林冠英和首长曹观友交代，他们在土团党接受大量巫统议员的立场是什么？他们赞同还是反对？如果赞同，那么下次的州议会召开时，是不是要废除槟州的反跳槽法令？”