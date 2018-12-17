威城跌停板‧马股开盘走势猛跌 亚洲股市上周五（12月14日）表现疲弱，影响今日（12月17日）的马股走势，在部份蓝筹股领跌下，马股开盘即可猛跌。

（图：美联社）

（吉隆坡17日讯）亚洲股市上周五（12月14日）表现疲弱，影响今日（12月17日）的马股走势，在部份蓝筹股领跌下，马股开盘即可猛跌。

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富时综合指数开盘大跌12.68点，报1649.28点，8分钟后，富时综合指数的跌幅扩大至14.53点至1647.43点。

富时全股项指数下跌103.91点，报11315.20点；富时创业板指数下挫19.94点，报4370.17点。

下跌股218只，上升股48只，平盘股128只；成交量达1亿516万股，总值4551万令吉。

银行股马来亚银行（MAYBANK，1155，主板金融服务组）跌3仙，至9令吉34仙。

大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）报24令吉62仙，下跌12仙。

国家能源（TENAGA，5347，主板公用事业组）跌10仙，至13令吉16仙。

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国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）扬升5仙，报9令吉17仙。

热门股阿玛达（ARMADA,5210,主板能源组）下跌1仙，挂16.5仙。

另外，威城（VS,6963,主板工业产品服务组）今早跌停板，下跌35仙或29.91%，报82仙。

该公司印尼业务营业额下滑，加上外汇疲弱，因而由盈转亏，录得127万3000令吉税前亏损，前期则是397万3000令吉盈利。

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同样的，因为订单减少和脱售业务之故，该公司中国业务税前亏损也从1719万3000令吉扩至2036万3000令吉。