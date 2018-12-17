互相让步释善意‧中美贸易战有望化解 法新社报道，外交关系协会贸易专家奥尔登表示，显然美国总统特朗普和中国双方，正尝试不将两件事混为一谈。

（美国‧华盛顿16日讯）若干迹象显示，美中贸易战将能化解，而不致对全球经济带来更多连带损害。尽管华为公司财务长孟晚舟被捕，引发外界担忧贸易谈判可能因此中断，但至今似乎并未出现这种情况。

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法新社报道，外交关系协会贸易专家奥尔登表示，显然美国总统特朗普和中国双方，正尝试不将两件事混为一谈。

对外贸易委员会副会长科尔文表示，“90天内虽然无法解决和中国间的所有问题”，但可在让北京政策出现制度化改变上取得进展。不过他提醒，双方“需要找出一条迈向双赢的道路。双方都需要能够表示自已有所斩获”。

奥尔登也指出，基本问题是，美国和中国并不信任彼此。最佳结果是达成部份协议，化解美方一些疑虑，随后继续协商工作，并密切监督协商进展。

中美贸易战近日暂时停火90日，中国作出一些让步，美国亦将加征关税生效日期押后，双方就贸易矛盾释出善意。

彭博社引述两名消息人士报道，在购买美国大豆之后，中方正准备在1月左右购买300万吨美国玉米。消息人士指，由于美国大豆、玉米明年起将陆续付运，中国当局也正考虑调整对美国农产品的惩罚性关税，但现时未有正式方案。