官方智库：中将建成开放型经济强国 中新社报道，属官方智库的中国社会科学院在北京举行“中国改革开放经济论坛”，并发表“发展和改革蓝皮书：中国经济发展和体制改革报告No.8”，提到上述内容。

（中国‧北京16日讯）中国社科院星期日发表蓝皮书声称，中国未来将借由对外开放，建成“全球负责任大国”、“全球开放型经济强国”、“全球包容性发展大国”，在“构建国际经济秩序和规则方面作出重大贡献”。

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中新社报道，属官方智库的中国社会科学院在北京举行“中国改革开放经济论坛”，并发表“发展和改革蓝皮书：中国经济发展和体制改革报告No.8”，提到上述内容。

蓝皮书提到，中国对外开放的本质是改革。未来的对外开放，中国将建成“全球负责任大国”，在“构建国际经济秩序和规则方面作出重大贡献”，在“推进国际宏观政策协调机制作出表率”，在“承担全球公共产品供给责任以身作则”。

蓝皮书指出，中国已进入的“新时代”，不是过去猛追国内生产总值（GDP）、多多益善的时代，而是“民生至上、健康至上、质量至上、精准至上”的时代，让全民共享改革和发展成就，提高国民生活品质。

建立现代财税体制

书中指出，中国建立现代财税体制的6大重点方向，应包括以“政府扁平化”改革为架构、以“合理调整事权”为匹配逻辑、以“税制改革”为配合完善政府间收入划分改革、以“规范的转移支付制度”体现事权优先原则、以“建立现代公共预算管理制度”为基础性支撑、以“举债权和产权管理”为重要组成要素。

蓝皮书还认为，“一带一路”倡议提出后，中国区域格局的总体态势，将是“东西两翼带动中部崛起”，进而形成“海陆统筹、东西互济、面向全球”的开放新格局。

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书中还说，中国区域协调发展的目标是“人”不是“物”，不是简单地缩小地区之间经济规模的差距，而是缩小不同地区之间人均收入、生活水平和公共服务的差距。