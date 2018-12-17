“每个人都有过去”．慕尤丁：应宏观看政局发展 土团党总裁丹斯里慕尤丁说，每个人都有过去，虽然马六甲前首长丹斯里阿都拉欣过去曾与现任希盟政府领袖结怨，但大家应以更宏观的眼光看待目前的政局发展。

慕尤丁（中）指土团党的门户是开放的。左为土团党甲州行政议员拿督莫哈末拉菲，右为甲土团党主席拿督斯里莫哈末立祖安。（图：星洲日报）

（马六甲16日讯）土团党总裁丹斯里慕尤丁说，每个人都有过去，虽然马六甲前首长丹斯里阿都拉欣过去曾与现任希盟政府领袖结怨，但大家应以更宏观的眼光看待目前的政局发展。

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他今日为马六甲土团党大会主持开幕后，在记者会上被问到阿都拉欣曾和公正党主席拿督斯里安华和行动党秘书长林冠英结怨一事时回应说：“这是过去的事，当时是在另一边（国阵），现在则是在这边（希盟）。

“就像我，我和（首相）马哈迪过去也是在另一边。因此，这是最新的政治考量，必须以新的政治视野来看待新的政治局势。”

他指出，他本身在以前，也曾与希盟领袖有不咬弦的经验，但这不成问题。

申请者需遵守3条件

他说，不论土团党或希盟，其组织皆尚未稳定，目前需要更多力量来稳固，包括在国会改革及立法上，希盟需要获得超过三分二的支持。

慕尤丁说，申请加入土团必需是已知错及反省的，不可与土团党的理念有分歧，同时必需遵守加入的3个条件，即申请者必需公开宣布退出原有政党、需经过一段过渡期、申请需经过评估及考量，但不会接纳曾经涉案者。

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他指出，不管申请者是谁，是否为名人，包括阿都拉欣，都必需遵守以上3条件。

询及行动党署理主席哥宾星对巫统领袖跳槽感到不满，慕尤丁说，希盟各党的大多数领袖包括末沙布及林吉祥，也都已达至共识及接受跳槽的巫统党员，加上之前希盟已在会议上作出商讨，因此，他不愿再多谈此课题。

“土团党的门户是开放的，但不会盲目接受申请入党者，那些有不良纪录如贪污、滥权、涉刑事罪的，我们不会接纳。”

之前就已有持不良纪录的领袖申请入党，但一早被拒绝，唯他不愿透露对方是谁。