查尔斯：悬崖勒马．“敦马应拒跳槽政客” 行动党巴生区国会议员查尔斯认为，若首相兼希盟主席敦马哈迪此刻悬崖勒马，拒绝那些以为通过跳槽，可从罪人变成圣人的政客，尚为时未晚。

（雪兰莪．巴生16日讯）行动党巴生区国会议员查尔斯认为，若首相兼希盟主席敦马哈迪此刻悬崖勒马，拒绝那些以为通过跳槽，可从罪人变成圣人的政客，尚为时未晚。

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他发文告指出，这些退党和跳槽的巫统议员并非对领导层失去信心，或发生不可调解的分歧；相反地，却是受到恐惧驱使，以确保自己不被反贪会以贪污和滥权的理由逮捕。

“走后门的交易旨在保留他们的政治价值，避免牢狱之灾，这些理由无法令人接受，也愚弄投给希盟的大马人民。人民相信在希盟政府的治理下，新政透明且具备问责精神。”

查尔斯强调，希盟接受行为不检和贪腐的政治人物，无疑会玷污政府形象。若希盟不善用判断力，像拍打苍蝇一样赶走这些人，明显不智。

“新马来西亚不应从不道德的交易中获利、不能为了政治存续而延续王朝的策略，不能为了强化某个政党、不能为了偏爱谁是下个登上宝座的人，而如此做。”

他指出，若希盟领袖在意基层看法，将会听到反对巫统议员加入希盟的强烈声浪。

“我们不能因为在本届大选中赢得漂亮而傲慢，真正的制胜关键是人民，而非我们。”