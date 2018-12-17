玛祖基：即使沙布丁入土团．坚持挑战打昔汝莪成绩 槟土团党主席拿督玛祖基强调，不管打昔汝莪区国会议员拿督沙布丁会否加入该党，他都不会放弃继续挑战第14届大选打昔汝莪国席的成绩。

玛祖基向女企业家了解其经商情况。（图：星洲日报）

（槟城．北海16日讯）槟土团党主席拿督玛祖基强调，不管打昔汝莪区国会议员拿督沙布丁会否加入该党，他都不会放弃继续挑战第14届大选打昔汝莪国席的成绩。

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他说，联邦法院已经裁定，交由槟城选举法庭审理他挑战打昔汝莪国席成绩的案件。

玛祖基今午出席槟柔美食嘉年华会开幕礼后，针对沙布丁宣布退出巫统一事受询时说：“不管沙布丁的动向是什么，即使他将加入土团党，我都不会放弃挑战该国席成绩，以捍卫自己的权益。”

81票差距败选

也是土团党总秘书的玛祖基在509大选时竞选打昔汝莪国席，仅以81张多数票败给沙布丁。他随后受委为上议员和外交部副部长。

玛祖基说，该党仍未接获沙布丁的入党表格。

至于该党是否会接受沙布丁申请入党的问题，他说，该党欢迎任何人入党，但申请者需通过该党过滤后方能入党。

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“不过，我认为，沙布丁要成为独立议员，就要向选民尤其是打昔汝莪选民交代，这是必须的。”

“毕竟在509大选竞选期间，他和其他巫统领袖一直坚持誓死捍卫巫统和国阵，但如今还没到7个月，他却宣布退出巫统，所以他必须向选民清楚交代。”