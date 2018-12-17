饲养成本高·2熊猫或提早送回国 继“小熊猫“暖暖”提早回家后，水源、土地与天然资源部长希维尔透露，基于“钱”的问题，大熊猫“兴兴”与“靓靓”也可能会提早被送回家！

（吉隆坡17日讯）继“小熊猫“暖暖”提早回家后，水源、土地与天然资源部长希维尔透露，基于“钱”的问题，大熊猫“兴兴”与“靓靓”也可能会提早被送回家！

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据《中国报》独家报道，希维尔说，由于政府耗资太多钱在饲养熊猫上，引起人民强烈不满，因此他将会把此事带上内阁讨论。

至于针对“兴兴”和“靓靓”的第2个结晶品，希维尔就表示，根据我国政府与中国野生动物保护协会（CWCA）签署的协议，幼崽必须在24个月内，归还给中国，不过任何期限延长都可与该协会商量。

兴兴”与“靓靓”当初作为马中建交40周年纪念，于年2014年5月抵马，如今寄养在大马国家动物园已有4年半之久。

被中国视为“国宝”并代表着中国形象的熊猫，饲养成本非常高。熊猫来马之前，政府特别拨款1000万令吉和使用一马发展公司（1MDB）基金会1500万令吉在国家动物兴建熊猫馆兼保育中心。而根据我国政府与中国野生动物保护协会（CWCA）签署的协议，一对大熊猫一年的租金通常为100万美元（约418万令吉）、每只熊猫每年的保险费为5万令吉。至于小熊猫在大马生活2年的一次性租金是60万美元（约251万令吉），费用惊人。