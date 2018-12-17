林福山：也应规定最高含糖量‧福联会挺征糖饮税 大马福联会总会长丹斯里林福山表示，福联会对政府自明年4月1日起，征收每公升40仙糖饮税的措施表示欢迎及支持。

众嘉宾联合主持庆祝笨珍福建会馆成立54周年切蛋糕仪式；右二起杨振庆、陈世昌、林秀琼、陈振福、林福山；左二起钟立鹏、陈晓娟、李明銮及林莱弗。（图：星洲日报）

（柔佛‧笨珍16日讯）大马福联会总会长丹斯里林福山表示，福联会对政府自明年4月1日起，征收每公升40仙糖饮税的措施表示欢迎及支持。

广告

他昨晚出席笨珍福建会馆于昨晚庆祝成立54周年庆暨三机构理事就职宴上致词时说，上述措施在某种程度上可以协助人民过健康的生活，同时也为国家带来可观的新税收。

“但征税不能完全解决健康的问题，因此我呼吁卫生部应通过制定饮料最高含糖量，协助人民更好的控制糖量的摄取，为我国打造更健康的社会。”

盼尽速承认统考

另外，林福山说，福建人在教育上的贡献有目共赌，先贤凭著再穷也不能穷教育的理念，创办了许多中小学，包括吉隆坡中华独中和培风独中等。已故林连玉乡长为了维护华教事业而牺牲公民权。

“在教育课题上，我们不会轻易妥协，也绝不让步。希望政府在短时间内实现选举前的承诺，尽快承认统考。”

他说，福联会已制定三年内的大方向，内容涵盖政、经、文、教，积极通过交流和聚会联谊乡情来推广，包括本月10日柔北区23个属会的交流会、16日与雪州北部乡亲和23日柔南区属会的交流会，旨在长期联络感情、收集意见。

广告

他赞扬笨珍福建会馆在会长陈振福和总务林莱弗的通力合作下，会务打理得井井有条，理事们更是团结一致，合力造福乡亲，联谊乡亲。

出席者包括福联会副总会长曾德发、妇女组主席林秀琼、青年团总团长陈世昌、总秘书林志伟；笨珍黄氏公会会长拿督黄世务与夫人拿汀陈晓娟、笨珍中华总商会会长钟立鹏。