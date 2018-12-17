李文材：心跳停止10分钟会脑死‧抓紧黄金4分钟救命 李文材指出，接近90%的猝死事件发生在医院以外。如果现场有医护人员协助进行心肺复苏（俗称CPR），或有35%至45%的几率可以挽救发病者的生命。

李文材于讲座现场亲自为读者示范如何进行心肺复苏术中的心外按压。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧八打灵再也16日讯）“一个濒临猝死的病人，心跳停止的时间超过4分钟，其脑组织会受到损害。如果心跳停止超过10分钟，就会发生脑死亡。4分钟是抢救的黄金时间，抢救开始的越早，成功率越好，每一分钟都是生命。”

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卫生部副部长兼心脏内科顾问李文材医生于今日在八打灵再也星洲日报总社礼堂主讲“为我‘心’忧──运动暴毙、无故猝死，谁是隐形杀手？”讲座时如是表示。

上述讲座由马来西亚卫生部主催，《星洲日报‧医识力》企划与主办，并获得国家心脏中心（IJN）的赞助。

即时进行CPR提高存活率

李文材指出，接近90%的猝死事件发生在医院以外。如果现场有医护人员协助进行心肺复苏（俗称CPR），或有35%至45%的几率可以挽救发病者的生命。

他表示，如果民众发现有人突然晕厥倒地，必须首先上前去确认他是否已经已丧失意识，呼吸和心跳是否都已停止。若发现病者已经没有意识、呼吸和心跳，须马上拨打求救电话号码999向求救中心求救，并即刻替他进行心外按压，同时须确保其呼吸道畅通。

“心外按压要尽早进行，急救最重要的目的是让血液循环，把血液供应到脑和全身。”

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他补充，若具有设备和使用知识，可使用自动体外心脏去颤器（Automated External Defibrillator）进行急救。

国家心脏中心（IJN）于讲座现场安设一辆流动诊所大卡车，为出席者提供免费体检服务， 所进行的检测包括身体质量指数（BMI）、血压、血糖、胆固醇及一氧化碳浓度（COPPM）、心电图（ECG）、心脏超声波检查（ECHO）。

猝死多因冠心病造成

李文材说，“根据世界卫生组织的定义，猝死是急性症状发生后6小时内发生的意外死亡。”

他进一步说，猝死的原因可分为心脏性猝死（占80%以上）和非心脏性猝死，前者包括冠心病、心肌炎、高血压性心脏病、肺心病、心律失常，后者则包括肺梗死、支气管哮喘、脑出血、急性胰腺炎、主动脉夹层，“大部份的猝死是由冠心病造成的，而冠心病发出的紧急危险信号包括胸痛、呼吸急促、头晕、晕厥、心悸等症状。”

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他表示，冠心病最主要的病因是血管阻塞，而可以加速血管阻塞并造成冠心病的起因包括抽烟、糖尿病、高血压、胆固醇过高、过度肥胖、不良的饮食习惯。此外，男性比女性更容易患有冠心病，而年龄大于40岁的男性、年龄大于50岁的女性，以及有家族史和基因遗传者，皆属冠心病高风险群。

李文材（左二）抽空于讲座完毕后为读者们进行一对一的咨询服务。左一为国家心脏中心首席营运员阿克马阿里夫。

由卫生部副部长兼心脏内科顾问李文材医生主讲的“为我‘心’忧──运动暴毙、无故猝死，谁是隐形杀手？”讲座吸引500名读者出席，现场座无虚席。

心脏病患不宜剧烈运动

李文材强调，运动对人体健康固然很好，但有些群体并不适合进行剧烈的运动，其中包括患有先天性心脏病、风湿性心脏病、高血压、脑血管疾病、心肌炎、感冒者，以及有冠心病家族史和严重心律失常者、血糖不稳定的糖尿病病患，和平时很少运动者。

他表示，运动有猝死的风险，但是发生案例不多，并不比睡眠中猝死或没有运动情况下猝死的案例来得多。爱尔兰曾统计，每60万个猝死案例中，只有1个案例是在体育运动中猝死。

“此外，哥本哈根曾做过一项有关运动与寿命关联研究，研究跟进8500人超过25年，发现长期有运动的男女，寿命相对较长，其中长期打网球、打羽球、踢足球可分别延长9.7年、6.2年、4.7年的寿命，而游泳、跑步、骑自行车则可延长3年的寿命。”

世华媒体集团执行董事兼行政总裁张裘昌（右二）赠送纪念品给卫生部副部长兼心脏内科顾问李文材医生，左起是卫生部传统与辅助医药管理局主任吴清顺医生、星洲日报总编辑郭清江，右一是国家心脏中心首席营运员阿克马阿里夫。

设救护车8分钟抵现场目标

李文材表示，“目前，我国卫生部所设下的标准是，希望救护车能在民众（在有人突然晕厥或车祸意外需要急救的情况下）拨打了999号码后的15分钟内赶到现场。我们期望在2020年能将时间缩短至8分钟。”

他也指出，卫生部希望未来可以在全国的各个公共场所（如购物广场或运动场）安设多一些救护车及自动体外心脏去颤器。

他呼吁民众，尤其是家中有心脏病患者的民众，自动自发去学习如何为他人急性心肺复苏术，卫生部也计划与教育部配合在校内课程安插相关课程，以训练学生。

郭清江：提供正确医药知识

“逾50医生加盟〈医识力〉”

本报总编辑郭清江于讲座前致欢迎词时表示，《星洲日报》自2016年起推出无数个专版，其中包括〈暖势力〉、〈求真〉、〈我们〉及〈医识力〉，而这些新的内容皆获得读者们的肯定。

他说，“我们相信不论是在纸媒时代或键盘时代，内容才是决定媒体寿命、媒体高度的重要推手。这两年来，〈医识力〉获得逾50位优秀医生的加盟，成为我们的顾问和咨询，并由记者透过访问本地的优秀医生，为读者提供正确的医药知识，进而避免受到网上许多所谓的‘医药知识’所误导。”

他表示〈医识力〉于去年起便正式和我国卫生部紧密合作，“卫生部根据需要安排了政府医院的医生来为本报读者演讲，也安排了护士为读者做各项健康检验，把国家重视人民健康的意识传播给更多人，同时让更多人了解政府医院所提供的服务。”

此外，他也于讲座上欣然宣布，为配合《星洲日报》创刊90周年庆，〈医识力〉将于明年策划和推展“把健康送到家”全国巡回系列讲座，期望通过医生们的演讲，把健康医疗知识传递到吉隆坡以外的城乡去。