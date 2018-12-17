国际和平海报设计赛成绩揭晓‧许如晴代表参加全球赛 由国际狮子会308复合区主办的“国际和平海报设计比赛”成绩揭晓，来自沙巴亚庇下南南的益南华小12岁学生许如晴的设计脱颖而出获选，代表马来西亚参加在纽约举行的全球大赛。

林河源（左起）及评审卢伙生、吴仲达、郑荣骅与获选的海报设计作品合影。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧八打灵再也16日讯）由国际狮子会308复合区主办的“国际和平海报设计比赛”成绩揭晓，来自沙巴亚庇下南南的益南华小12岁学生许如晴的设计脱颖而出获选，代表马来西亚参加在纽约举行的全球大赛。

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国际和平海报设计比赛宗旨是提倡世界和平觉醒运动，希望孩子们能够透过自己的构思表达向世界宣扬关爱与和平的信息，唤醒人们通过关爱帮助更多需要的人。

该项比赛让年龄11至13岁的学生参加，设计主题为“关爱为怀”，超过6万名包括新马汶三国的学生参加，经过各区筛选后于截止日期之前将作品寄至主办当局。

主办当局于14日邀请卢伙生艺术馆馆长卢伙生、南洋美专马校友会会长吴仲达、国际狮子会B1文化社区服务主任郑荣骅作为评审。

国际狮子会308复合区会长林和源感谢所有的参加者及三位评审。