陈声评促华社冷静看待．“勿因拉大课题冷对政府” 马来西亚陈氏宗亲总会长陈声评指出，虽然希盟政府在明年度财政预算案中给予拉曼大学学院的拨款剧减至550万令吉，但希望华社冷静看待，不要因为这项课题而降低对政府的支持，甚至产生不满情绪。

北霹雳陈氏宗祠理事与嘉宾在联欢宴上向出席者敬酒。前排右四起为工委会主席陈家三、副总会长拿督陈从福、陈声评、太平区国会议员郑国霖、北霹雳陈氏宗祠会长陈瑞全、陈再货及总会妇女组主席陈微燕。（图：星洲日报）

（霹雳．太平16日讯）马来西亚陈氏宗亲总会长陈声评指出，虽然希盟政府在明年度财政预算案中给予拉曼大学学院的拨款剧减至550万令吉，但希望华社冷静看待，不要因为这项课题而降低对政府的支持，甚至产生不满情绪。

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他表示，尽管财长林冠英已澄清这起事件不含政治报复，也没有任何议程，然而一般华裔心里到底有什么想法，则不是任何人所能控制的。

“冰冻三尺非一日之寒，有人认为由华裔财长宣布对拉曼学院的这项拨款，或是导致华社对希盟政府印象大打折扣的其中一项原因。无论如何，从变天至今，华社对新政府的支持是不容置疑的。”

陈声评昨晚出席太平北霹雳陈氏宗祠成立93周年、妇女组25周年暨青年团24周年纪念冬至联欢宴会时呼吁政府秉持公平的教育政策，恢复前朝政府的拨款数额，以让拉大继续扮演协助国家栽培人才的角色，造福更多清寒学子。

新政府应具宏观教育视野

他指出，新政府应该具有宏观的教育视野，除了对政府公立大学给予足够的拨款，也应对私立或半私立大专学府，特别是对非营利大专学府给予足够的拨款支援。

陈声评说，学府是不应该含有任何敌对政治因素的，故不论是哪个政党，只要能为华社争取到应有的利益，华社便应该给予支持。

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他表示，拉曼大学及学院多年来为我国培育了不少社会栋梁，这是因为政府拨款资助，让这所大学得以相对平民化收费，使清寒子弟能顺利完成大专学业。