助首长胞兄落实沙願景·尤索夫加盟民兴党 （拿笃16日讯）前拿笃区州议员拿督尤索夫阿达今日率领多名前沙巴国阵领袖加入沙巴人民复兴党。

（拿笃16日讯）前拿笃区州议员拿督尤索夫阿达今日率领多名前沙巴国阵领袖加入沙巴人民复兴党。

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尤索夫也是沙巴首长兼民兴党主席拿督斯里沙菲益阿达的胞弟，他在第14届大选中上阵拿笃州议席，却败给民兴党候选人杜米马斯达尔。

他在败选后宣布辞去巫统和国阵党职，包括巫统诗南区部主席及国阵诗南区部主席等职位。

■万五人加入民兴党

尤索夫于今早10时在市区敦马斯达华民众大会堂，将入党表格交予民兴党秘书长罗雷多，申请加入民兴党。

在场见证者包括民兴党青年团团长拿督阿兹斯查曼、拿笃区州议员杜米马斯达尔及东谷区州议员阿斯沙夫法阿里安等。

罗雷多披露，共有1万5000人在今日选择加入民兴党。

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■加入民兴党无议程

尤索夫强调，他选择加入民兴党并非为了个人利益，也没有个人议程，不排除近日来会有更多人申请加入民兴党。

他也希望能协助州政府尽快落实惠民计划，实践多元种族和睦相处乐土，落实沙巴人的沙巴愿景。

■巫统诗南面临考验

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随着尤索夫率领巫统诗南区部领袖加入民兴党，巫统诗南区会结构将面临重大考验。

此外，民兴党诗南区会署理主席阿斯沙夫法深信，这些人的加入将有助壮大及巩固民兴党的实力，争取沙巴人民在大马建国契约应有的权益。

罗雷多也希望人民给予州政府更多时间，让新州政府按步就班解决前朝政府留下的诸多问题，同时吁请区会原有领袖以宽阔胸襟看待入党一事，一切以壮大党为大前提。