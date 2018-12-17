培育年轻企业家‧庇商会成立青商会 （亚庇16日讯）亚庇中华工商总会计划成立以成功年轻企业家统帅的青商会，以培育更多杰出的青年企业家。

左起亚庇商会工商组副主任杨进颖、主任徐志成、雷远生等，为“爱与关怀圣诞市集”青年企业家打气。

（亚庇16日讯）亚庇中华工商总会计划成立以成功年轻企业家统帅的青商会，以培育更多杰出的青年企业家。

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亚庇商会会长拿督雷远生表示，该会向来通过不同的平台与管道，鼓励及成就本地年轻华裔子弟创业的宏愿，今次将通过该会工商组深入探讨成立青商会。

雷远生强调，该会希望充满斗志、有创意和有梦想，以及积极开拓事业的青年尽力发挥所学之长，回馈社会，为本州及亚庇工商发展做出贡献。

他今日为亚庇青年工商会主办的“爱与关怀圣诞市集”主持开幕礼时，透露上述消息。

同时，雷远生表示亚庇青年工商会的宗旨是提供集成资源的创业平台给沙巴青年，孕育及培养青年企业，他欣见该会将本州年轻商人团结组织起来，并定期或不定期举办系列工商活动，共同分享创业历程、互相扶持，值得鼓舞。

他指出，亚庇商会大力支持亚庇青年工商会的活动，并表示该会将继续秉持传承中华文化的精神，以及积极推广教育及引领华社发展工商业，促进工商业各种活动。

■收集工商资讯

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另一方面，正在筹备成立的亚庇青年工商会执行长罗威杰受询时表示，该会主要收集工商界资讯，达到帮助各族青年创业、结合及开发的目标。

罗威杰指出，该会将从中国与台湾等引进相关技术，为本州年轻工商界提供技术交流与分享平台。

他称，该会也是获得亚庇商会支持的一个新团体，会员不分种族，来自不同的领域。

今天的“爱与关怀圣诞市集”上，多名本地年轻企业家在场摆设摊位，推销自身产品。

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在场者计有亚庇商会工商组主任拿督徐志成、副主任杨进颖及组员。