拉京：退党非为谋官·“前巫统领袖才是青蛙” （亚庇16日讯）沙巴人民希望党主席拿督拉京奥津今日严词否认是“政治青蛙”，强调他无论是退党或筹组新党，均非为了官职和富贵。

沙巴人民希望党主席拉京奥津（右三）为沙民望党第2届党代表大会主持开幕礼。

（亚庇16日讯）沙巴人民希望党主席拿督拉京奥津今日严词否认是“政治青蛙”，强调他无论是退党或筹组新党，均非为了官职和富贵。

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拉京指出，他在退出沙巴团结党和巫统时，相关政党当时都是执政党，他也有官职，不应该被标榜成“政治青蛙”。

“我退出沙巴团结党时已经是州部长，之后加入巫统。我在退出巫统时已是联邦副部长，我退出并非为了做部长和官职。”

他反指日前宣布退出沙巴巫统的国州议员及领袖们才是真正的政治青蛙，在党失去政权后就出走，试图寻找机会。

“既然他们（退党的前巫统领袖）已经是政治青蛙，他们也没有本钱再调侃其他人是政治青蛙了。”

拉京今日主持沙民望党第2届党代表大会并致词时这么表示。

■与希盟合作 非个人决定

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拉京也指出，沙巴人民希望党在第14届全国大选中上阵国州议席悉数败北，党最高理事曾就此事召开会议，探讨该党的未来动向和前景。

他说，党最高理事最终达成共识，认为新政府有着不同愿景，因而授权该党与希望联盟展开策略性的合作，而非外界谣传指是他个人的决定。

拉京相信民望党在我国乃至沙巴的政治版图均有一定的影响力，相信若能与希盟展开合作，势必能对沙巴和大马有好的影响。

