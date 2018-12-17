陈凯希：贡献政坛更是好医生．“拉惹古玛值得学习” 海鸥集团创办人兼执行董事主席陈凯希说，已故社阵暨马来亚劳工党前副总秘书拉惹古玛是非凡伟人，更是一个值得学习的对象。

（吉隆坡16日讯）海鸥集团创办人兼执行董事主席陈凯希说，已故社阵暨马来亚劳工党前副总秘书拉惹古玛是非凡伟人，更是一个值得学习的对象。

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他指出，拉惹古玛不仅在政治界贡献良多，更是一名仁心仁术的医生。

“他对所有病人都做得很好，也经常提供免费的医疗服务。他一生都在付出与贡献，对整个社会和国家产生好的影响。”

陈凯希也是拉惹古玛多年的好友兼“战友”，他今日出席在文运书坊举办的拉惹古玛追思会时，透过预录视频如是指出。

这场追思会由拉惹古玛的女人，即海鸥集团董事拿汀苏妮塔筹办，获得约60人出席，包括公正党前署理主席赛胡先阿里和国家文学家沙末赛益。

精英顾问团成员之一的经济学家佐摩不克出席，但透过录制视频表达他对拉惹古玛的崇拜与赞赏。

逝世10年举行追思会

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拉惹古玛于2008年11月22日病逝，今年是他逝世第10周年。赛胡先阿里在追思会上也向出席者介绍拉惹古玛的生平。

拉惹古玛于50年代初毕业自新加坡的马来亚大学医学系，之后积极参与社会主义俱乐部的活动。他曾刊登一则反殖民文章，遭受英殖民地当局以煽动罪名提控，但随后获得英国女王律师代为辩护，成功洗脱罪名。

他于60年代初返回吉隆坡加入马来亚劳工党，曾担任该党雪州分部主席和副总秘书一职。直至1965年，拉惹古玛出席第2届亚非人民代表大会前，遭政府以内安法令扣留长达4年。

他也于2003至2005年担任马中友好协会主席。