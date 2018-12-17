方修文学奖成绩揭晓．熊佳慕夺2特优奖 由新加坡热带文学艺术俱乐部主办，海鸥集团执行董事主席陈凯希赞助的“第3届方修文学奖”成绩揭晓，大马文坛新秀熊佳慕赢得散文组和新诗组特优奖，获7000新元（约2万1000令吉）。

（吉隆坡16日讯）由新加坡热带文学艺术俱乐部主办，海鸥集团执行董事主席陈凯希赞助的“第3届方修文学奖”成绩揭晓，大马文坛新秀熊佳慕赢得散文组和新诗组特优奖，获7000新元（约2万1000令吉）。

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熊佳慕最近在台湾也获得第7届台中文学奖新诗类佳作、高雄打狗凤邑文学奖散文组及新诗双料优选奖。

她这次赢得散文组特优奖作品是〈他们──十二幅人物素描〉及新诗组特优奖作品〈每一天，每一天〉。

新诗组共有两人得特优奖，另一名是马华诗人辛金顺，他的作品是〈我的童年〉。

主办单位今天在新加坡国家图书馆举行颁奖典礼。

这次文学奖获得马新两国热烈响应，微型小说组共收到55篇作品（新加坡33篇、大马22篇），散文组收到92篇（新加坡43篇、大马49篇）及新诗组收到75首（新加坡38首、马来西亚37首）。

