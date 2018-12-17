“怂恿东渡者居心不良”·达勒吁土团带眼识人 （亚庇16日讯）沙巴人民复兴党署理主席拿督达勒雷京暗示那些鼓励土著团结党东渡沙巴的人“居心不良”，要土团党领袖“带眼识人”。

沙巴人民复兴党署理主席拿督达勒雷京暗示那些鼓励土著团结党东渡沙巴的人“居心不良”，要土团党领袖“带眼识人”。

（亚庇16日讯）沙巴人民复兴党署理主席拿督达勒雷京暗示那些鼓励土著团结党东渡沙巴的人“居心不良”，要土团党领袖“带眼识人”。

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达勒强调，不东渡沙巴是土团党和民兴党之间的共识，那些怂恿土团党东渡的人等同鼓励土团党违反承诺。

“请先看清楚他们是谁，他们竟然说要用土团党来团结人民，他们是存心为希望联盟著想吗？”

■相信土团党会守诺

也是兵南邦区国会议员的达勒今日在他的国会选区人民服务中心举办的圣诞节庆典上，被问及有关土团党东渡的课题时，这样表示。

达勒再次强调，他相信土团党主席敦马哈迪和总裁丹斯里慕尤丁将会信守承诺，不会让土团党东渡沙巴。

不过，他认为土团党内有人“把沙巴当成吉隆坡”，因为他再次做出提醒，两地政治情况不同。

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“沙巴不是吉隆坡！吉隆坡不是沙巴！”

另外，达勒抨击那些在立新党主席拿督杰菲里身边的人，不但鼓励土团党东渡，甚至以身份证课题来攻击民兴党。因此，他要求那些批评者拿出证据。

沙巴人民希望党今日在党代表大会上要求土团党东渡沙巴，出席该活动的土团党副主席丹斯里阿都拉昔甚至表示，土团党可以凝聚沙巴人民，一起发展沙巴。