古拉：外劳扣薪20%存社险建议．技术委会下月杪呈报告 人力资源部长古拉指出，全国劳工谘询理事会（NLAC）将成立一个技术委员会，全面探讨有关外劳扣薪20%存放社会保险机构的建议以及落实机制，下个月29日提呈报告。

古拉昨天在国会主持全国劳工咨询理事会会议。（图：星洲日报）

（吉隆坡16日讯）人力资源部长古拉指出，全国劳工谘询理事会（NLAC）将成立一个技术委员会，全面探讨有关外劳扣薪20%存放社会保险机构的建议以及落实机制，下个月29日提呈报告。

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他说，目前这只是在建议的阶段，如果内阁决定落实，则需要修改社险法令和就业法令。

他今日在国会主持全国劳工咨询理事会会议后，在新闻发布会上说，他认为此建议可以成为一个制衡的机构，对外劳和雇主是双赢的局面。

他说，我国99%雇主是好的，但1%害群之马令外劳受到不公平对待，扣薪20%的做法将可以确保雇主都有为外劳缴纳社险，而且外劳也会有足够的存款带回各自的国家，对他们是一个保障，而在雇主方面，则可以避免外劳潜逃。

截至12月7日

逾2万会员申请ELS

古拉指出，从2018年1月至12月7日，总共有2万1532名被裁退的社会保险机构（SOCSO）会员申请就业保险计划（ELS）的补助金，总额高达1610万令吉。

他说，当中以制造业的员工最多，占32%或6900人，其次是建筑业（8.8%或1890人）和金融领域（8.1%或1741人）。

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他说，根据职业的类别，文书和支援工人的人数最多，为3941人（18.3%），其次是服务业和销售人员，有3715人（17.3%）和专业人士3493人（16.2%）。

古拉指出，大多数失去工作的人每月收入2000令吉以下，共有7560人（35.1%），另797名人或3.7%的收入是超过1万令吉及以上。

“超过50%的失业人员来自巴生河流域，其中5902名人或27.4%来自雪兰莪，4767名或22.1%来自吉隆坡，接下来是柔佛有2536人（11.8%）和槟城1328人（6.2%）。”

有36%或7755人是来自高薪工作的，即经理、专业人士、技术人员和助理专业人员。

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在2018年1月1日至12月31日期间失去工作的会员，有资格获得每月600令吉的补助金，最长可达3个月。

此外，他指出，截至今年12月7日，SOCSO已经协助6292人成功重新投入职场。