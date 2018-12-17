黃伟基：不排除缺商业需求‧物价高别赖沿海贸易政策 （亚庇16日讯）沙巴获豁免沿海贸易政策18个月，物价依然居高不下，本州船运业者直言，本州经商成本高并非沿海贸易政策造成。

沙巴物流商及船运商振忠货运有限公司董事经理黄伟基力挺大马航运与港口理事会建议联邦政府恢复沿海贸易政策。

（亚庇16日讯）沙巴获豁免沿海贸易政策18个月，物价依然居高不下，本州船运业者直言，本州经商成本高并非沿海贸易政策造成。

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本州船运及物流业者黄伟基今日强调，沙巴物价高是多种因素造成，包括公共运输系统欠完善及水电设施不足打击商业活动，推高经商成本。

“有些人将物价高涨归咎沿海贸易政策，但沙巴沿海贸易政策放宽至今，物价下跌了吗？”

■推动大型工业发展

黄伟基指出，沙巴物价高不能排除商业需求因素，由于缺乏商业需求，沙巴没有足够出入口货量，去年全州港口的集装箱吞吐量不超过36万箱，难吸引国际商船前来沙巴。

有鉴于此，黄伟基认为政府的当前急务是在沙巴推动大型工业发展活动以催升商业需求，提高出口入货量。

“一旦货量充足，自然会有国际商船前来沙巴港口，沙巴商家也有谈判筹码，要求船运商调低载费。”

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“我正致力引进一家财力雄厚的中资公司在沙巴投资，相关投资计划仍在等待相关当局的批准。”

“这家中资公司计划投资12亿令吉在拿笃设厂生产再生能源产品，为本地人创造至少6000个就业机会，每月出口货量超过1万个集装箱。”

■恐外国货船抢滩

黄伟基认为，废除沿海贸易政策或可收短期效果，但长远而言是侵蚀国家利益，一旦外国商船控制大马主要船运线，未来船运费只会更高。

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黄伟基也是沙巴物流商及船运商振忠货运有限公司董事经理，他今日接受本报访问时力挺大马航运与港口理事会建议联邦政府恢复沿海贸易政策。

政府去年6月1日起放宽东马沿海贸易政策后，大马船运业者声称被外国货船抢走大量生意。

去年外国货船在大马境内收取的船运费约240亿令吉，今年预计增至280亿至300亿令吉。

为了保护大马船运业，大马航运与港口理事会最近开会讨论后，建议联邦政府恢复沿海贸易政策。

■沿海贸易政策保护业者

黄伟基直言，放宽沿海贸易政策宛如开了一道缺口，让外国商船进入一直以来受保护的本土船运领域。

“其他国家，包括邻国印尼及菲律宾皆实施沿海易政策保护本国业者，为何大马却要开放让外国商船进来？”

“目前本地业者并不具备和外国船运公司竞争的条件。”

“若本地业者经不起竞争而倒闭，外国船务公司最终将龚断国家主要航运线，商家届时将缴付更高的载费。”

■港口作业效率差

黄伟基指出，若海运服务让外国商船控制 ，一旦外国商船不载货，海运服务就会陷入瘫痪，国家经济及安全面对危机。

“船运业者是资本庞大的行业，需要政府及银行的支持，目前本地业者在各方面不利条件，包括港口作业效差及相关当局不配合的情况下，艰苦作业。”

他说，港口作业效率差导致业者承担额外的成本开销。