生产商疑重用过期蜂蜜‧北京同仁堂道歉 北京同仁堂日前被揭蜂蜜生产商以“退给蜂农养蜜蜂”之名，回收大量过期及临近过期的蜂蜜。中国媒体发现，回收后的蜂蜜被送回原料库中，用途不明。北京同仁堂翌日公开道歉，并指相关产品已经全数存封，未有流入市场。

（中国‧北京17日讯）北京同仁堂日前被揭蜂蜜生产商以“退给蜂农养蜜蜂”之名，回收大量过期及临近过期的蜂蜜。中国媒体发现，回收后的蜂蜜被送回原料库中，用途不明。北京同仁堂翌日公开道歉，并指相关产品已经全数存封，未有流入市场。

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记者日前走访江苏盐城金蜂食品科技有限公司（下称盐城金蜂）发现，有多名工人将问题蜂蜜，撕下包装招纸后，倒进一个白色大胶桶内。被撕下的招纸数量惊人，至少放满几个纸皮箱，当中涉及已过期数月和快将过期的蜂蜜。

当倒蜜工人被问到蜂蜜之后的用途时，工人仅说“快过期了”。另有工人表示，涉事蜂蜜是退给蜂农，给他们喂蜜蜂。不过记者发现，盛载问题蜂蜜的胶桶上，贴有写上“倒蜜”字条，之后会送回原料库中。

知情人士透露，涉事蜂蜜主要来自北京同仁堂和内地大型超市的退货，厂内存货不多，有更多存放于10多公里外的大型仓库内。每隔一段时间就有几万瓶退来。