云顶大马值得买进？ 云顶大马的股价最近大跌，主要是政府在11月2日宣布的2019年财政预算案时，宣布提高赌场执照费、赌场税从25%增加至35%，电子游戏机（老虎机）的执照费及收入税也提高等措施的冲击所致。

读者CHEN：

请问云顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）最近大跌，

（一）是否值得买进？

（二）云顶赌场的利润是多少？是不是赚得还多过酒店和娱乐设施？

（三）时常听人家说上云顶赌场是去“派钱”，买云顶股肯定包赚，结果却大跌。

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答1：

预算案新措施重

击盈利料削减30%

云顶大马的股价最近大跌，主要是政府在11月2日宣布的2019年财政预算案时，宣布提高赌场执照费、赌场税从25%增加至35%，电子游戏机（老虎机）的执照费及收入税也提高等措施的冲击所致。

综合各证券研究的报告显示，上述措施料把云顶大马的盈利削减约30%，从而将其股价也相应大跌。

最新消息显示，在政府宣布提高赌场税后，云顶大马面对更多坏消息，包括11月27日与霍士和迪士尼的云顶高原室外主题乐园的计划生变，合作协议被中止，意味着主题乐园计划料未能在明年上半年开幕，影响到访旅客的人数。

紧接于11月30日，云顶大马宣布最新第三季业绩蒙受净亏损14亿9367万令吉，主要是为美国业务部落发出的票据作出18亿3430万令吉的减值拨备，使市场饱受惊吓。

其实，是否值得买进，这是肯定的，问题关键是买进的价格高低而已。最近一些证券研究对此进行剖析可供参考。

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经过上述一波三折利空消息后，兴业研究给云顶大马的目标价为3令吉53仙，而肯纳格研究则是3令吉10仙，可作为参考。

肯纳格研究认为，其实市场之前已预料政府会提高“罪恶税”，包括自2005年以来都没有调整的赌场税及其执照费等，以填补取消消费税所引起的税收缺口。不过，其调幅之高却是让市场分析员有点意外。

答2：

3大核心业务

云顶大马主要拥有3大核心业务，即：一、休闲与款待；二、产业；三、投资及其他。休闲与款待领域则包括博彩（如赌场）、酒店、饮食、主题乐园、零售、娱乐场所、旅游及相关服务、其他支援服务等。

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云顶大马在8月29日宣布截至2018年6月30日的第二季业绩时，并没有单独地列出云顶赌场的利润或营收数额，而是包括在休闲与款待的首要核心业务之内。

第二季的休闲与款待的营业额为15亿9190万令吉，调整后的营运盈利为5亿4020万令吉。首6个月，营业额为31亿9140万令吉，调整后营运盈利为10亿7390万令吉。

赌场赚得是否多过其他的酒店和娱乐设施，公司在业绩宣布中并没有个别加以说明，而将它包括在休闲及款待业务内。

不过，根据大众研究在政府宣布加税之后，于11月5日的报告指出，云顶大马在2019年盈利料将减少约30%或约5亿4000万令吉。

答3：

高税收料压缩赚幅

过去记录显示，云顶赌场好像是每年都在赚钱，可能是整体运气比客户（赌客）来得好，使这个“庄家”赢多输少，每年下来都在赚钱。

其实，全球做生意或买股票这等事，并没有所谓的包赚这回事。就算是政府增加赌场税，相信云顶大马仍然有望继续赚钱，不过可能是赚少了一些。

可是，随着云顶大马于第三季为旗下美国业务部落发出的票据，作出18亿3430万令吉减值拨备，使它蒙受10年来首亏。

今次的连番下跌，除了政治或管制风险因素，也涉及企业活动出现变数，所以说没有包赚的事。至于该公司需向政府缴付更高的税收而蒙受重挫，这是云顶大马的控制范围以外的因素，实是“非战之罪”。