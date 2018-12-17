赛夫丁：需打破饲料市场垄断‧降养鸡成本解决蛋涨价 国内贸易及消费事务部长拿督斯里赛夫丁说，该部将探讨和研究如何打破被垄断的畜牧业饲料市场，尤其是养鸡业方面，以调低生产成本，解决鸡蛋涨价的问题。

吉州国内贸易及消费人事务委员会主席苏慕根（左起）和赛夫丁巡视摊位。（图：星洲日报）

（吉打‧亚罗士打16日讯）国内贸易及消费事务部长拿督斯里赛夫丁说，该部将探讨和研究如何打破被垄断的畜牧业饲料市场，尤其是养鸡业方面，以调低生产成本，解决鸡蛋涨价的问题。

广告

他说，我国每年进口的饲料价值达350亿令吉，其中养鸡业的饲料从巴西和阿根廷进口，虽然皆由本地商家（25或26人）经营，但交易必须在新加坡进行，在汇率兑换下，导致成本提高。

饲料占养鸡成本70%

他解释，饲料占了养鸡业生产成本高达70%，这也是鸡蛋涨价的关键。

他说，他已委任以部门秘书长为首的委员会，以研究和探讨并提呈报告给内阁讨论，包括寻找国内有能力的私人企业直接售卖饲料，减低成本。

赛夫丁今早出席在波各先那区举办的亲民促销活动时，也移交伊斯兰义捐给100名受惠者，过后在新闻发布会上回答媒体关于鸡蛋涨价的问题。

他说，国内鸡蛋产量达120%，供应绝对充足，但在鸡蛋出口至香港和新加坡，加上生产成本提高，才导致涨价。

广告

成本增和外销港新致蛋涨价

他说，短期之计是通过实施统制品价格，包括在来临圣诞节5天的价格控制限期，但那治标不治本，必须有长远计划解决问题。

他也说，大马竞争委员会也将评估鸡蛋价格高涨是否涉及垄断，如生产商勾结涨价或分布供应区域等问题，如果真发现有这些情况，该部将援引2010年竞争法令采取行动。