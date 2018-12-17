行动党妇女组复选．章锳连任主席 行动党妇女组章锳再次连任。

章锳（中）蝉联妇女组主席一职后，与新届行动党妇女组执行委员会成员合影。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也16日讯）行动党妇女组章锳再次连任。

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行动党妇女组今日改选，章锳在初选中获得216票，位居第三，但在复选中，继续当选主席。

共有20人参与2018至2021年行动党妇女组执行委员会选举，争夺15个委员职。

在初选中，杨巧双以226票高居榜首，得票第二高票的是张念群，获221票。

张念群获选署理

也是原任秘书的张念群在复选中获选为署理主席。

至于杨巧双和珍妮拉兴邦则当选副主席。

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在初选中，有两名原任委员落选。她们是原任副组织秘书单敬茵（153票）及原任委员陈彦彬（149票）；不过，单敬茵过后受委为委员。

新的中委会增设法律局主任一职，由珊吉柯担任。她是已故行动党前主席卡巴星之女。

出席率仅14.79%

另一方面，虽然本届大会的合格代表有1690人，但出席的代表仅有区区的250人或14.79%，其中244人具有投票资格，共有9张废票。

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章锳：女性人口占47%．促积极推动30%女决策人

行动党妇女组主席章锳指出，根据大马统计局的数据显示，2018年全国女性人口占47%，男女比例差不多，因此政府必须更积极推动决策层需要有至少30%女性的政策。

她在“2018年行动党妇女组全国代表大会”发表政策演词时呼吁女性把握机会，在各自领域努力为国家带来正面的影响。

“女性要珍惜所有机会以达到30%决策人是女性的目标，我们要勇敢的说可以，不要谦虚，唯有这样才能达到30%的目标，成为决策者的一份子。”

女性要改变思维

她说，现代女性和以往不一样，有62%的女性就读大专学院，因此女性要改变思维，觉得自己可以和男性竞争，并积极及勇敢参与赋权妇女权利做出决定的活动。

她表示，509大选后，我国的政治领域达到新的里程碑，除了首次出现女副首相，女性在内阁的占有率也从12%提高至18%。

2018年行动党妇女组全国代表大会现场设有儿童游乐区，代表带孩子出席会议，有专人帮忙照顾，让他们安心参与会议。（图：星洲日报）



2018年行动党妇女组代表大会一致通过15项提案

1.要求中央政府尽快解决无国籍儿童课题

2.呼吁中央政府研讨现有竞选机制，增加女性参与政治和增加女性代表

3.恢复地方政府选举和采取适当的步骤确保30%的县市议员是女性

4.要求中央政府成立儿童权利委员会研讨性别歧视暴力

5.要求政府制定反暴力和反性别歧视法令，包括性骚扰法令

6.要求政府制定更有效率的执法方案以打击性别歧视

7.要求政府继续全面打击童婚课题

8.鼓励更多特殊需求人士参与各阶层做决定的过程

9.要求政府拟定行动计划增加女性的人力资源达到至少60%

10.要求政府提供更多津贴托儿所或乐龄人士看护中心，为工作母亲提供减税、津贴和奖掖金以鼓励女性回到职场

11.要求政府推动儿童安全运动和对于双亲疏忽案列加强执法，包括在车内安装儿童座椅

12.要求制定同工同酬，工作不分男女，提供同样的薪金和表扬

13.要求政府扩大家庭主妇津贴

14.促请政府把精神心理健康纳入国家议程和支持提供心理辅导的非政府组织

15.呼吁中央政府为提高身为家庭经济管理的女性收入及提供金钱管理而赋权予在城乡的社团组织