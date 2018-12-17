900 人赴宴共聚天伦乐‧芙冬至汤圆盛宴温馨 由IJM LAND Berhad联合星洲日报主办的“I J MLAND温馨冬至汤圆宴”，获得日升兄弟建筑贸易有限公司、如记集团、拿督吴天涛和拿督钟伟兴赞助，在芙蓉新城喜来登大酒家筵开88席，邀请行动党亚沙国会议员谢琪清主持开幕。

温馨冬至汤圆宴，获得各社团领袖大力支持。左起为黄国强、杜元成、黄新发、 吕海庭、吕柏梁、谢琪清、许春、黎晓薇、陈亚明、钟伟兴、张贤炳、吴泉有、黄锦扬和李意和。

（森美兰‧芙蓉16日讯）迈入第13个年头的温馨冬至汤圆宴热情不减，约900名读者继续对这项秉持和推广中华传统文化活动给力支持，与家人共赴盛宴，以暖暖的汤圆共聚天伦之乐，幸福满溢。

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IJM LAND与星洲联办

由IJM LAND Berhad联合星洲日报主办的“I J MLAND温馨冬至汤圆宴”，获得日升兄弟建筑贸易有限公司、如记集团、拿督吴天涛和拿督钟伟兴赞助，在芙蓉新城喜来登大酒家筵开88席，邀请行动党亚沙国会议员谢琪清主持开幕。

首度加入成为合作伙伴的陈保龙歌唱演艺学院包办现场所有表演，而月好饼家、思婉妮可可（SWANICOCO Move S&C有限公司）、洽记贸易有限公司、ARANG PDMarketing有限公司和台湾Robin May正版合作代理也成为合作伙伴。

为了增添出席者的参与感和温馨气氛，每席都可获得大会赠送的手礼包括手工制作的冷冻饺子、可可饮料、竹盐白咖啡及染发剂，同时大会也精心设计送金游戏和幸运抽奖环节，让出席者团聚之际，也能尽兴而归。

此外，谢琪清捐献5000令吉作为芙蓉振华二校阅报计划经费，鼓励学生养阅报的好习惯。

出席嘉宾包括星洲日报首席执行员许春、罗白州议员周世扬、IJM Land代表黎晓薇、日升兄弟建筑贸易有限公司董事经理拿督陈亚明、如记集团首席执行员拿督吕柏梁、森州民政党主席拿督钟伟兴、森州中华总商会会长拿督吕海庭、森州黄氏联宗会会长拿督黄国强、大马机器厂商总会总会长拿督杜元成、森州客家联合会主席拿督斯里黄新发、芙蓉中华中学董事长拿督张贤炳、RBM Machinery有限公司董事经理拿督吴泉有、拿督林利星基金会秘书长拿督黄锦扬、森州福建会馆会长拿督黄毓华、JP Hallmark发展有限公司董事经理拿督斯里陈璟亦、中霹雳斯里依斯干达商联会总会长拿督郑文添、森州同善福利协会会长陈云欗、星洲日报森州区经理李意和。

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