陈健良：小小种子灌溉成大树‧把握年轻学佛机会 他说，年轻可以做很多事情，年轻可以不断学习。青年就犹如小小的种子，经过灌溉必能茁壮成长，成为大树庇佑他人。

参与2018全国佛青之友领袖培训营的营员大合照。（图：星洲日报）

（吉隆坡16日讯）马佛青总会长陈健良表示，年轻是块宝，应把握年轻学佛的机会。

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他说，年轻可以做很多事情，年轻可以不断学习。青年就犹如小小的种子，经过灌溉必能茁壮成长，成为大树庇佑他人。

换方向思考克服困难

他日前在新山举行的2018全国佛青之友领袖培训营开幕礼上致词时表示，倘若今天在心中播下了善的种子，未来不管在不同的领域都能结出善的果实，为身边的人带来光明与温暖。

他也鼓励学员，每个人都会有“虽然我可以，但很困难”或是“虽然很困难，但我可以”的想法，这都要全靠自己的信念。

“如果一个人能够换个方向思考，一切困难都能被克服。愿学员们回到各自团体后，继续地用自身的光芒，照亮他人。”

为期4天的营会共聚集118位来自全马各地佛教团体的未来领袖。

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学员们在此次的营队中互相交流及学习，以学习、进取、关怀、奉献为主轴，提高佛青之友的领袖素质和加强佛青之友的学佛信念。透过营队加强大家都心怀大马佛教发展的使命，一同护持大马佛教的未来。