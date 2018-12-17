访昔加末送暖贫寒生．柔苏丹与印裔子民聚餐 柔佛苏丹依布拉欣陛下今午驾临昔加末，与昔加末印裔子民同欢聚餐，共享美食，欣赏三大民族呈献的各族歌舞节目，并颁发青包给即将开学的50名弱势或清寒中小学生。

昔加末印裔子民代表，呈上印有苏丹阶后肖像的裱画予柔佛苏丹依布拉欣陛下。（图：星洲日报）

（柔佛．昔加末16日讯）柔佛苏丹依布拉欣陛下今午驾临昔加末，与昔加末印裔子民同欢聚餐，共享美食，欣赏三大民族呈献的各族歌舞节目，并颁发青包给即将开学的50名弱势或清寒中小学生。

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陛下在众人迎迓簇拥下，移驾银旺路综合礼堂的嘉宾席旁时，发现礼堂约800名群众站立迎接他驾临后，亲切地频用双手示意大家坐下，群众等到陛下就座后才纷纷坐下。

柔佛州消费、人力资源及团结委员会主席拉玛克里斯南用国文和淡米尔文致词后，就由三大民族艺人轮流呈献歌舞节目。

陛下用餐后，颁发青包给即将开学的当地50名弱势或清寒中小学生。拉玛克里斯南也赠送一副以马舞、札宾舞、印度舞和舞狮为题的刻画予陛下，而陛下也赠赐一份纪念品予拉玛克里斯南。

陛下离开会场之前，数名印裔代表在礼堂进口处，呈上一副印有陛下阶后肖像和“吾王万岁”字眼的看板，恭请陛下在板上签名留念。

陛下欣赏两辆贴上陛下阶后肖像的车辆后，移驾上车和群众挥手告别。