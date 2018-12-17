沈永平：与其忙拉拢挖角议员．政府应寻策外销棕油 马来西亚华人姓氏总会联合会副总会长拿督沈永平指出，政府应该明白人民最大目标都是在追求安居与乐业的生活，因此希盟现时与其在忙着挖角和拉拢退党的议员，倒不如先专注在搞好国家经济，包括为目前市场一片惨淡的棕油寻找出路，让小园主赶得及过一个安心的农历新年。

（吉隆坡16日讯）马来西亚华人姓氏总会联合会副总会长拿督沈永平指出，政府应该明白人民最大目标都是在追求安居与乐业的生活，因此希盟现时与其在忙着挖角和拉拢退党的议员，倒不如先专注在搞好国家经济，包括为目前市场一片惨淡的棕油寻找出路，让小园主赶得及过一个安心的农历新年。

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他说，政府当务之急，除了开拓市场（需要更长时间见效），也可以先行发放补贴给受影响的小园主，或者实施援助措施，如让小园主获得税务减免，甚至是暂缓摊还银行贷款供期等。

他在文告中说，根据数据，大马拥有逾65万名的棕油小园主，而许多小园主如今都已被生活的重担压得苟延残喘，而这也间接影响了其他相关的行业，进而造成国家整体的经济气氛都处于低迷。

他指出，虽然人民不应该将棕油价一跌再跌的责任完全归咎于新政府或者负责棕油事务的原产业部长郭素沁，但是政府应该在推扩棕油方面做得更加积极与有效。

可更积极在中推销棕油

“部长的许多建议并非不可行，包括要求本地商家人与本地人多多使用本地的棕油，以便消耗过多的库存，但是事实上那对于整个市场来说，其实只是九牛一毛的比例。

“无可否认，中国是当今世上最大的棕油入口国之一，如果可以加强与更加积极在中国推动大马的棕油，这将是拯救处于水深火热的小园主最直接的方案。”

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他说，小园主虽然很想靠自己的能力将棕油外销，但是现实却拒绝让小园主这样做，因此也只有政府是他们的唯一打救他们的希望。